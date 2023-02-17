Глава Мюнхенской конференции: Запад провалил попытку впечатлить Путина

17 февраля 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Владимира Путина не впечатлило единство Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад хотел впечатлить президента России Владимира Путина год назад своим единством, но попытка провалилась. Об этом сказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. «Двадцатого февраля 2022 года прошлая Мюнхенская конференция по безопасности завершилась. У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которая здесь демонстрировалась», — сказал Хойсген во вступительной речи, транслировавшейся на youtube-канале мероприятия. По его словам, этого не произошло, так как конфликт на Украине начался через несколько дней. Мюнхенская конференция по безопасности второй год подряд проходит без России. Мировые лидеры обсудили 17 февраля ситуацию на Украине. Президент Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть утраченные земли. Лидер Франции Эммануэль Макрон выступил за поддержку Украины, чтобы способствовать ее контрнаступлению. По его словам, время для возобновления мирных переговоров пока не пришло.

Запад хотел впечатлить президента России Владимира Путина год назад своим единством, но попытка провалилась. Об этом сказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. «Двадцатого февраля 2022 года прошлая Мюнхенская конференция по безопасности завершилась. У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которая здесь демонстрировалась», — сказал Хойсген во вступительной речи, транслировавшейся на youtube-канале мероприятия. По его словам, этого не произошло, так как конфликт на Украине начался через несколько дней. Мюнхенская конференция по безопасности второй год подряд проходит без России. Мировые лидеры обсудили 17 февраля ситуацию на Украине. Президент Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть утраченные земли. Лидер Франции Эммануэль Макрон выступил за поддержку Украины, чтобы способствовать ее контрнаступлению. По его словам, время для возобновления мирных переговоров пока не пришло.