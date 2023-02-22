The Federalist: Путин оказался прав по поводу роли Запада на Украине

22 февраля 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Эдди Скарри считает, что Запад не может опровергнуть слова Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин высказал правду в своем послании для Федерального собрания, что Запад намеренно пошел на эскалацию конфликта на Украине. Свое мнение и аргументы в пользу этой позиции привел обозреватель Эдди Скарри. «То, что он [Владимир Путин] сказал во время своего 100-минутного обращения к своему народу, было бесспорно правдивым и рациональным, даже если это сводит на нет непрекращающееся закатывание глаз [западными] СМИ», — пишет Скарри в статье для Federalist . В доказательство правоты российского лидера журналист привел слова о том, что НАТО и США действительно хотят стратегического поражения для России, в связи с чем используют Украину для эскалации противостояния. По мнению Скарри, на Западе не могут отрицать эти заявления, так как сами говорили об этом. При этом Запад сознательно пошел на ухудшение политический отношений, когда начал расширять Североатлантический альянс. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. В своей речи он объявил о решении приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает Life . Также он сообщил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. При этом его речь «взорвала» информационную бомбу, так как вызвала бурные обсуждения во всем мире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин высказал правду в своем послании для Федерального собрания, что Запад намеренно пошел на эскалацию конфликта на Украине. Свое мнение и аргументы в пользу этой позиции привел обозреватель Эдди Скарри. «То, что он [Владимир Путин] сказал во время своего 100-минутного обращения к своему народу, было бесспорно правдивым и рациональным, даже если это сводит на нет непрекращающееся закатывание глаз [западными] СМИ», — пишет Скарри в статье для Federalist. В доказательство правоты российского лидера журналист привел слова о том, что НАТО и США действительно хотят стратегического поражения для России, в связи с чем используют Украину для эскалации противостояния. По мнению Скарри, на Западе не могут отрицать эти заявления, так как сами говорили об этом. При этом Запад сознательно пошел на ухудшение политический отношений, когда начал расширять Североатлантический альянс. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. В своей речи он объявил о решении приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает Life. Также он сообщил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. При этом его речь «взорвала» информационную бомбу, так как вызвала бурные обсуждения во всем мире.