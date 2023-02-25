Пушилин раскрыл решение по дальнейшей судьбе «Азовстали»

Пушилин: «Азовсталь» будет восстановлена в формате технопарка

26 февраля 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

«Азовсталь» сделают более экологичным Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разрушенный комбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет восстановлен как технопарк, совмещающий в себе экологичные и современные технологии. Такие планы по реконструкции предприятия озвучил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Было принято решение. „Азовсталь“ в том виде, в каком она работала, не будет восстановлена. Там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный. Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии», — заявил Пушилин в эфире телеканала « Оплот ТВ» . Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных жителей Донбасса. В Мариуполе долгое время шли бои на комбинате «Азовсталь», который был разрушен в ходе боевых действий. При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что предприятие восстановят, но уже не в первоначальном виде. Он также уточнил, что рабочие места будут сохранены.

Разрушенный комбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет восстановлен как технопарк, совмещающий в себе экологичные и современные технологии. Такие планы по реконструкции предприятия озвучил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Было принято решение. „Азовсталь“ в том виде, в каком она работала, не будет восстановлена. Там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный. Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Оплот ТВ». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных жителей Донбасса. В Мариуполе долгое время шли бои на комбинате «Азовсталь», который был разрушен в ходе боевых действий. При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что предприятие восстановят, но уже не в первоначальном виде. Он также уточнил, что рабочие места будут сохранены.