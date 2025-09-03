АСВ дало инструкцию для вкладчиков «Таврического банка» по возврату денег

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало подробную инструкцию для клиентов «Таврического банка» по процедуре возврата средств после отзыва лицензии у кредитной организации. Ранее ЦБ РФ отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций.
«Государственная корпорация „Агентство по страхованию вкладов“ (АСВ) начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического Банка (АО) (г. Санкт-Петербург) не позднее 17 сентября 2025 года», — говорится в сообщении АСВ. Сообщение о дате выплат будет опубликовано позже. Сообщается, что вкладчики могут выбрать удобный способ подачи заявления на страховое возмещение — через сайт АСВ, портал «Госуслуги», лично в банке-агенте (его выберут до 8 сентября 2025 года), либо отправив заявление почтой.
Максимальная сумма выплаты составляет 1,4 млн рублей. АСВ объяснило, почему важно не затягивать с обращением: выплаты начнутся сразу после отбора банка-агента, а заявление можно подать в любой момент ликвидации банка.
Также агентство напомнило, что для отдельных категорий вкладов действует повышенный лимит — до 10 миллионов рублей. Это касается счетов эскроу по сделкам с недвижимостью, специальных счетов для капитального ремонта, а также средств, поступивших в результате продажи недвижимости, наследства или государственных субсидий и грантов.
Вкладчики с суммами свыше установленных лимитов могут предъявить требования как кредиторы банка в течение всего периода ликвидации, который обычно длится не менее года. По предварительным оценкам АСВ, застрахованные вклады есть у порядка 57 тысяч клиентов «Таврического банка», которым предстоит выплатить почти 56,5 миллиарда рублей.
Клиентам, имеющим кредитные обязательства, АСВ рекомендовало своевременно продолжать выплаты по графику, чтобы избежать начисления штрафов и пеней. Ранее Банк России сообщил об отзыве лицензии у «Таврического банка» из-за полной утраты его собственных средств и невозможности санации. По размеру активов банк занимал 60-е место среди российских банков.
