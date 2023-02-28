Представитель президента России в УрФО Владимир Якушев устроил встречу с активнейшими бизнесвумен уральских регионов. В преддверии Международного женского дня полпред выслушал просьбы предпринимательниц и дал им обратную связь, рассказали URA.RU в его пресс-службе.
«Участницы встречи рассказали Владимиру Якушеву о своем предпринимательском опыте, сложностях, с которыми им приходится сталкиваться, а также поделились мыслями по эффективному решению проблем. Полпред поблагодарил представительниц бизнес-сообщества за инициативность, поздравил с наступающим праздником 8 Марта, пожелал успехов в работе и в жизни», — уточнили в полпредстве.
Обсуждая с дамами итоги 2022 года, Якушев отметил, что предприниматели Урала успешно справились с возникшими сложностями. Особую роль в этом сыграли активная позиция сообщества и поддержка государства. Полпред призвал бизнесвумен лояльнее относиться к свшествующим препонам в законодательстве: «Многие сложности можно преодолеть благодаря диалогу между бизнесом и властью, их обоюдной готовности к компромиссам».
Вместе с Якушевым с женщинами пообщался глава «Опоры России» Александр Калинин, который приехал в Екатеринбург на форум «Большой открытый диалог». В рамках мероприятия представители власти и бизнеса обсудили актуальные вопросы.
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Представитель президента России в УрФО Владимир Якушев устроил встречу с активнейшими бизнесвумен уральских регионов. В преддверии Международного женского дня полпред выслушал просьбы предпринимательниц и дал им обратную связь, рассказали URA.RU в его пресс-службе. «Участницы встречи рассказали Владимиру Якушеву о своем предпринимательском опыте, сложностях, с которыми им приходится сталкиваться, а также поделились мыслями по эффективному решению проблем. Полпред поблагодарил представительниц бизнес-сообщества за инициативность, поздравил с наступающим праздником 8 Марта, пожелал успехов в работе и в жизни», — уточнили в полпредстве. Обсуждая с дамами итоги 2022 года, Якушев отметил, что предприниматели Урала успешно справились с возникшими сложностями. Особую роль в этом сыграли активная позиция сообщества и поддержка государства. Полпред призвал бизнесвумен лояльнее относиться к свшествующим препонам в законодательстве: «Многие сложности можно преодолеть благодаря диалогу между бизнесом и властью, их обоюдной готовности к компромиссам». Вместе с Якушевым с женщинами пообщался глава «Опоры России» Александр Калинин, который приехал в Екатеринбург на форум «Большой открытый диалог». В рамках мероприятия представители власти и бизнеса обсудили актуальные вопросы.