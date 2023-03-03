Арестован подозреваемый в убийстве разработчика «Спутника V»

Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Змановского, который обвиняется в убийстве разработчика вакцины от COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Ему грозит до 15 лет заключения по 105 статье УК России.
Тело Андрея Ботикова было обнаружено 3 марта на северо-западе Москвы. Само убийство произошло 2 марта. Vse24.ru передают, что убийца задушил Андрея Ботикова ремнем из-за конфликта. После этого Алексей Змановский попытался скрыться.
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