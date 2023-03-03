Арестован подозреваемый в убийстве разработчика «Спутника V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Алексею Змановскому грозит до 15 лет тюрьмы из-за убийства Фото:

Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Змановского, который обвиняется в убийстве разработчика вакцины от COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Ему грозит до 15 лет заключения по 105 статье УК России.

Тело Андрея Ботикова было обнаружено 3 марта на северо-западе Москвы. Само убийство произошло 2 марта. Vse24.ru передают, что убийца задушил Андрея Ботикова ремнем из-за конфликта. После этого Алексей Змановский попытался скрыться.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Змановского, который обвиняется в убийстве разработчика вакцины от COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Ему грозит до 15 лет заключения по 105 статье УК России. Тело Андрея Ботикова было обнаружено 3 марта на северо-западе Москвы. Само убийство произошло 2 марта. Vse24.ru передают, что убийца задушил Андрея Ботикова ремнем из-за конфликта. После этого Алексей Змановский попытался скрыться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...