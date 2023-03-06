Врач рассказала, какую опасность таят цветы на 8 Марта

Некоторые растения, которые используются для составления букетов к 8 Марта, могут вызвать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.
«Первая группа растений, вызывающая аллергическую реакцию, — это злаковые: рожь, пшеница, люцерна, рис, просо. Также аллергию может вызвать эвкалипт», — рассказала Наталья Логачева журналисту «Известий». Она отметила, что именно эти растения часто используются для оформления букетов, однако они вызывают самую сильную аллергию. На втором месте по степени аллергенности стоят цветы с обильной пыльцой: «Это первоцветные — гиацинты, крокусы, примула», — предупредила Логачева.
Врач также обратила внимание, что цветы с резким запахом могут вызывать головную боль. К таким растениям относятся лилии, каллы, сирень, черемуха, герань. Они сильно пахнут даже если удалить сердцевину с пыльцой. Такие букеты нельзя ставить в спальне или в детской.
Но есть и безопасные растения. Из таких Наталья Логачева отметила нарциссы, тюльпаны и кустовые розы. Их пыльца достаточно тяжелая, поэтому не разлетается по помещению. Не причинят никакого вреда орхидеи: у них вообще нет пыльцы и запаха, но выглядят они эффектно и стоят долго.
О том, как выбирать цветы к празднику рассказали в Роспотребнадзоре. Лучше предпочесть букеты с не до конца раскрывшимися бутонами, такие цветы простоят дольше. Также необходимо обратить внимание на стебли — они не должны быть сухими.
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