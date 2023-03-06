Врач рассказала, какую опасность таят цветы на 8 Марта

Врач Логачева: праздничные букеты могут вызвать головную боль и аллергию

07 марта 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Врач Наталья Логачева рассказала, что злаковые и эвкалипт в букетах могут вызвать аллергию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоторые растения, которые используются для составления букетов к 8 Марта, могут вызвать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева. «Первая группа растений, вызывающая аллергическую реакцию, — это злаковые: рожь, пшеница, люцерна, рис, просо. Также аллергию может вызвать эвкалипт», — рассказала Наталья Логачева журналисту «Известий». Она отметила, что именно эти растения часто используются для оформления букетов, однако они вызывают самую сильную аллергию. На втором месте по степени аллергенности стоят цветы с обильной пыльцой: «Это первоцветные — гиацинты, крокусы, примула», — предупредила Логачева. Врач также обратила внимание, что цветы с резким запахом могут вызывать головную боль. К таким растениям относятся лилии, каллы, сирень, черемуха, герань. Они сильно пахнут даже если удалить сердцевину с пыльцой. Такие букеты нельзя ставить в спальне или в детской. Но есть и безопасные растения. Из таких Наталья Логачева отметила нарциссы, тюльпаны и кустовые розы. Их пыльца достаточно тяжелая, поэтому не разлетается по помещению. Не причинят никакого вреда орхидеи: у них вообще нет пыльцы и запаха, но выглядят они эффектно и стоят долго. О том, как выбирать цветы к празднику рассказали в Роспотребнадзоре. Лучше предпочесть букеты с не до конца раскрывшимися бутонами, такие цветы простоят дольше. Также необходимо обратить внимание на стебли — они не должны быть сухими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые растения, которые используются для составления букетов к 8 Марта, могут вызвать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева. «Первая группа растений, вызывающая аллергическую реакцию, — это злаковые: рожь, пшеница, люцерна, рис, просо. Также аллергию может вызвать эвкалипт», — рассказала Наталья Логачева журналисту «Известий». Она отметила, что именно эти растения часто используются для оформления букетов, однако они вызывают самую сильную аллергию. На втором месте по степени аллергенности стоят цветы с обильной пыльцой: «Это первоцветные — гиацинты, крокусы, примула», — предупредила Логачева. Врач также обратила внимание, что цветы с резким запахом могут вызывать головную боль. К таким растениям относятся лилии, каллы, сирень, черемуха, герань. Они сильно пахнут даже если удалить сердцевину с пыльцой. Такие букеты нельзя ставить в спальне или в детской. Но есть и безопасные растения. Из таких Наталья Логачева отметила нарциссы, тюльпаны и кустовые розы. Их пыльца достаточно тяжелая, поэтому не разлетается по помещению. Не причинят никакого вреда орхидеи: у них вообще нет пыльцы и запаха, но выглядят они эффектно и стоят долго. О том, как выбирать цветы к празднику рассказали в Роспотребнадзоре. Лучше предпочесть букеты с не до конца раскрывшимися бутонами, такие цветы простоят дольше. Также необходимо обратить внимание на стебли — они не должны быть сухими.