Сибига: прибытия польских военных на Украину ожидают 18 сентября

Делегация польских военных 18 сентября прибудет на Украину для изучения методов борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.
«Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для совместной работы с нашими военными. На сегодняшний день лишь у Украины есть опыт, как противостоять таким вызовам», — заявил Андрей Сибига в эфире украинского телеканала «Рада». Украинский дипломат подчеркнул, что обмен знаниями с польскими специалистами поможет укрепить системы противодействия беспилотным летательным аппаратам в регионе.
По данным телеканала «Рада», визит польских военных нацелен на детальное знакомство с тактикой обнаружения, идентификации и нейтрализации вражеских дронов. В ходе встречи планируется проведение совместных учений и обсуждение практического опыта по защите стратегических объектов от воздушных угроз.
Ранее агентство Reuters сообщало о планах Варшавы направить делегацию военных на Украину для изучения украинского опыта в сфере противовоздушной обороны. Однако позже Министерство обороны Польши заявило, что отправка польских военных на территорию Украины для обучения перехвату дронов не предусмотрена, а обмен опытом будет организован на территории Польши.
