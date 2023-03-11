Кудрин ответил, почему никто не занял его место в Счетной палате

Кудрин заявил, что будет сложно найти ему замену на должность председателя Счетной палаты

11 марта 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Алексей Кудрин рассказал, что на должность главы Счетной палаты есть несколько претендентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU При уходе с поста председателя Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил несколько кандидатур себе на замену. Об этом он рассказал в ходе работы попечительского совета Северного Арктического федерального университета в Архангельске. Он добавил, что заменить его будет трудно. «Я естественно рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть они на рассмотрении, может быть ищут других», — заявил Алексей Кудрин, его слова цитирует журналист ТАСС. Кудрин рассказал, что на место рассматривается несколько кандидатов. Он также связал тот факт, что должность до сих пор вакантна, с тем, что замену ему найти трудно: «Думаю, что трудно найти такого, как был я». Алексей Кудрин покинул пост главы Счетной палаты в ноябре 2022 года. Он перешел на должность советника по корпоративному развитию в «Яндексе». В январе сообщалось, что главным претендентом на замену Кудрину стал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает «Национальная служба новостей». Однако, должность остается вакантной.

При уходе с поста председателя Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил несколько кандидатур себе на замену. Об этом он рассказал в ходе работы попечительского совета Северного Арктического федерального университета в Архангельске. Он добавил, что заменить его будет трудно. «Я естественно рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть они на рассмотрении, может быть ищут других», — заявил Алексей Кудрин, его слова цитирует журналист ТАСС. Кудрин рассказал, что на место рассматривается несколько кандидатов. Он также связал тот факт, что должность до сих пор вакантна, с тем, что замену ему найти трудно: «Думаю, что трудно найти такого, как был я». Алексей Кудрин покинул пост главы Счетной палаты в ноябре 2022 года. Он перешел на должность советника по корпоративному развитию в «Яндексе». В январе сообщалось, что главным претендентом на замену Кудрину стал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает «Национальная служба новостей». Однако, должность остается вакантной.