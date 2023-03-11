Французский историк назвал следующую цель Путина после СВО

Французский историк Тодд: Путин добивается ослабления НАТО

11 марта 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин займется ослаблением НАТО после украинского конфликта, рассказал Эммануэль Тодд Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда закончится специальная военная операция на Украине, Россия примется за ослабление НАТО. Об этом сообщил французский историк Эммануэль Тодд. Он также предсказал, что у России есть все шансы победить в украинском конфликте. «У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем. <…> Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы», — заявил Эммануэль Тодд в эфире официального YouTube-канала французской газеты Le Figaro. По мнению историка, после СВО Путин будет пытаться ослабить Североатлантический альянс. Он отметил, что на Западе недооценили силы России. Тодд считает, что Белый дом вынудил Россию на активные действия в тот момент, когда начал поставлять вооружения на Украину, сообщает Pravda.ru.

Когда закончится специальная военная операция на Украине, Россия примется за ослабление НАТО. Об этом сообщил французский историк Эммануэль Тодд. Он также предсказал, что у России есть все шансы победить в украинском конфликте. «У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем. <…> Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы», — заявил Эммануэль Тодд в эфире официального YouTube-канала французской газеты Le Figaro. По мнению историка, после СВО Путин будет пытаться ослабить Североатлантический альянс. Он отметил, что на Западе недооценили силы России. Тодд считает, что Белый дом вынудил Россию на активные действия в тот момент, когда начал поставлять вооружения на Украину, сообщает Pravda.ru.