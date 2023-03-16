Губернатор Моор предложил организовать бесплатный отдых для детей военных из УрФО 16 марта 2023 в 10:57 Размер текста - 17 + Александр Моор анонсировал поездки детей между регионами УрФО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дети военнослужащих из УрФО смогут бесплатно отдохнуть летом в регионах округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Предложил организовать туристические поездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей военнослужащих. У ребят летом будут каникулы, благодаря такому проекту они смогут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой наших регионов», — написал глава региона. По словам Моора, дети смогут посетить разные регионы федерального округа. «Ямальцы, например, поедут в Тюмень, челябинские дети увидят красивые северные города. Это не много стоит», — отметил губернатор. Глава региона отметил, что его идею поддержали руководители дум Тюменской области, Югры и Ямала. «Уверен, к программе смогут подключиться Курганская, Челябинская и Свердловская области», — добавил он. Дети военнослужащих из УрФО смогут бесплатно отдохнуть летом в регионах округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Предложил организовать туристические поездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей военнослужащих. У ребят летом будут каникулы, благодаря такому проекту они смогут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой наших регионов», — написал глава региона. По словам Моора, дети смогут посетить разные регионы федерального округа. «Ямальцы, например, поедут в Тюмень, челябинские дети увидят красивые северные города. Это не много стоит», — отметил губернатор. Глава региона отметил, что его идею поддержали руководители дум Тюменской области, Югры и Ямала. «Уверен, к программе смогут подключиться Курганская, Челябинская и Свердловская области», — добавил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям