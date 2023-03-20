20 марта 2023

Крупный российский бренд шуб рискует стать банкротом из-за многомиллионных долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство шуб. Екатеринбург, мех, ткани, шубы, производство шуб, экошубы
Производителю меховых изделий «Елена Фурс» может доначислили более 400 млн рублей налогов Фото:

Инспекция Министерства России по налогам и сборам Москвы направила иск о банкротстве производителя меховых изделий «Елена Фурс» в арбитраж столицы. Компания пытается оспорить доначисление налогов в размере более 400 млн рублей, которое было произведено в минувшем году.

«Дата рассмотрения заявления и общая сумма долга в карточке дела не указаны. Но в прошлом году „Елена Фурс“ пыталась в суде оспорить доначисление ей 411 млн рублей налогов. Решение по ее искам на данный момент не вынесено», — говорится в материале «Ведомостей».

Как указано на официальном сайте производителя, меховые изделия бренда Elena Furs в России начали выпускать в 1991 году. Сейчас в стране работают 15 магазинов. В материалах суда значится, что к началу 2022 года активы компании составляли 3,7 млрд руб., а средняя ежемесячная выручка сети — 72,7 млн руб. Владелец юрлица — гражданин Армении Левон Асатрян.

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Инспекция Министерства России по налогам и сборам Москвы направила иск о банкротстве производителя меховых изделий «Елена Фурс» в арбитраж столицы. Компания пытается оспорить доначисление налогов в размере более 400 млн рублей, которое было произведено в минувшем году. «Дата рассмотрения заявления и общая сумма долга в карточке дела не указаны. Но в прошлом году „Елена Фурс“ пыталась в суде оспорить доначисление ей 411 млн рублей налогов. Решение по ее искам на данный момент не вынесено», — говорится в материале «Ведомостей». Как указано на официальном сайте производителя, меховые изделия бренда Elena Furs в России начали выпускать в 1991 году. Сейчас в стране работают 15 магазинов. В материалах суда значится, что к началу 2022 года активы компании составляли 3,7 млрд руб., а средняя ежемесячная выручка сети — 72,7 млн руб. Владелец юрлица — гражданин Армении Левон Асатрян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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