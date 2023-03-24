Миссия ООН признала 25 случаев расправы над российскими военными на Украине 24 марта 2023 в 20:43 Размер текста - 17 + В ООН зафиксировали множественные случаи расправ солдатами ВСУ над военнопленными, заявила Матильда Богнер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мониторинговая миссия ООН признала факт наличия не менее 25 случаев расправ украинских боевиков над российскими военнопленными. Об этом рассказала глава миссии Матильда Богнер. «Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных», — передает слова Богнер французское издание AFP . Она добавила, что расправы также производились над лицами, которые прекратили свое участие в боевых действиях. Расправы над пленными производились практически сразу после попадания плен, заключила Богнер. Ранее стало известно, что за год проведения спецоперации на Украине были выявлены тысячи военных преступлений со стороны украинских солдат. Среди случаев присутствуют и расправы над мирным населением. Мониторинговая миссия ООН признала факт наличия не менее 25 случаев расправ украинских боевиков над российскими военнопленными. Об этом рассказала глава миссии Матильда Богнер. «Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных», — передает слова Богнер французское издание AFP. Она добавила, что расправы также производились над лицами, которые прекратили свое участие в боевых действиях. Расправы над пленными производились практически сразу после попадания плен, заключила Богнер. Ранее стало известно, что за год проведения спецоперации на Украине были выявлены тысячи военных преступлений со стороны украинских солдат. Среди случаев присутствуют и расправы над мирным населением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям