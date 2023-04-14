Путин упростил признание солдат на СВО погибшими и пропавшими

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин подписал указ об упрощенном признании военных погибшими или без вести пропавшими Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном признании российских военных погибшими или пропавшими в ходе СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина <…> нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом этот гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан безвестно отсутствующим», — говорится в указе, подписанном президентом. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом умершими военные могут быть признаны спустя три месяца после признания пропавшими без вести, а при особых обстоятельствах — спустя полгода с момента пропажи.

Ранее с инициативой об упрощении признания военных погибшими или пропавшими в ходе СВО выступила рабочая группа по вопросам спецоперации. Важность этого вопроса отмечал ее руководитель Андрей Турчак.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном признании российских военных погибшими или пропавшими в ходе СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина <…> нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом этот гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан безвестно отсутствующим», — говорится в указе, подписанном президентом. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом умершими военные могут быть признаны спустя три месяца после признания пропавшими без вести, а при особых обстоятельствах — спустя полгода с момента пропажи. Ранее с инициативой об упрощении признания военных погибшими или пропавшими в ходе СВО выступила рабочая группа по вопросам спецоперации. Важность этого вопроса отмечал ее руководитель Андрей Турчак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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