Путин упростил признание солдат на СВО погибшими и пропавшими

14 апреля 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ об упрощенном признании военных погибшими или без вести пропавшими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном признании российских военных погибшими или пропавшими в ходе СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина <…> нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом этот гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан безвестно отсутствующим», — говорится в указе , подписанном президентом. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом умершими военные могут быть признаны спустя три месяца после признания пропавшими без вести, а при особых обстоятельствах — спустя полгода с момента пропажи. Ранее с инициативой об упрощении признания военных погибшими или пропавшими в ходе СВО выступила рабочая группа по вопросам спецоперации. Важность этого вопроса отмечал ее руководитель Андрей Турчак.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном признании российских военных погибшими или пропавшими в ходе СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина <…> нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом этот гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан безвестно отсутствующим», — говорится в указе, подписанном президентом. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом умершими военные могут быть признаны спустя три месяца после признания пропавшими без вести, а при особых обстоятельствах — спустя полгода с момента пропажи. Ранее с инициативой об упрощении признания военных погибшими или пропавшими в ходе СВО выступила рабочая группа по вопросам спецоперации. Важность этого вопроса отмечал ее руководитель Андрей Турчак.