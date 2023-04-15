Эндокринолог рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху

Эндокринолог Павлова: не соблюдавшему пост человеку на Пасху можно съесть до четырех яиц

15 апреля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Врач рекомендует тем, кто держал пост, ограничиться двумя яйцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большое количество съеденных яиц на Пасху может негативно сказаться на здоровье человека. По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, человек, который не соблюдал пост, в пасхальный день может съесть до четырех яиц. «В пасхальный день стоит ограничиться максимум двумя яйцами, если человек держал пост. Если нет, то в течение дня можно позволить себе до четырех яиц», — пишет «Ридус» со ссылкой на врача. По словам врача, большое количество белка после 40-дневного перерыва может перегрузить пищеварительную систему. Также она сообщила, что свежие яйца стоит хранить в холодильнике, а крашеные яйца, хранящиеся на столе, нужно съесть в течение первых двух дней после варки. Ранее сообщалось, что стоимость востребованных товаров к Пасхе не изменилась по сравнению с 2022 годом. Согласно расчетам АТОЛ, средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль.

Большое количество съеденных яиц на Пасху может негативно сказаться на здоровье человека. По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, человек, который не соблюдал пост, в пасхальный день может съесть до четырех яиц. «В пасхальный день стоит ограничиться максимум двумя яйцами, если человек держал пост. Если нет, то в течение дня можно позволить себе до четырех яиц», — пишет «Ридус» со ссылкой на врача. По словам врача, большое количество белка после 40-дневного перерыва может перегрузить пищеварительную систему. Также она сообщила, что свежие яйца стоит хранить в холодильнике, а крашеные яйца, хранящиеся на столе, нужно съесть в течение первых двух дней после варки. Ранее сообщалось, что стоимость востребованных товаров к Пасхе не изменилась по сравнению с 2022 годом. Согласно расчетам АТОЛ, средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль.