В Госдуме хотят привязать автомобильные штрафы к МРОТ

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Депутаты ЛДПР хотят привязать автомобильные штрафы к МРОТ Фото:

В Госдуме предложили рассчитывать автомобильные штрафы на основе минимального размера оплаты. Данный законопроект разработали в ЛДПР.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — написано в тексте законопроекта. Он имеется в распоряжении РИА Новости.

Член фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что люди могут получать штрафы в размере, которые превышают МРОТ. Он объяснил это тем, что система фото- и видеофиксации нарушений на дороге несовершенна.

Ранее автоюрист Сергей Радько предупредил о штрафе за проезд на желтый сигнал светофора в беседе с URA.RU. Подобный штраф, подчеркнул эксперт, будет сложно оспорить.

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В Госдуме предложили рассчитывать автомобильные штрафы на основе минимального размера оплаты. Данный законопроект разработали в ЛДПР. «Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — написано в тексте законопроекта. Он имеется в распоряжении РИА Новости. Член фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что люди могут получать штрафы в размере, которые превышают МРОТ. Он объяснил это тем, что система фото- и видеофиксации нарушений на дороге несовершенна. Ранее автоюрист Сергей Радько предупредил о штрафе за проезд на желтый сигнал светофора в беседе с URA.RU. Подобный штраф, подчеркнул эксперт, будет сложно оспорить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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