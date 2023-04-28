В Госдуме хотят привязать автомобильные штрафы к МРОТ

В Госдуме предложили рассчитывать автомобильные штрафы на основе минимального размера оплаты. Данный законопроект разработали в ЛДПР.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — написано в тексте законопроекта. Он имеется в распоряжении РИА Новости.
Член фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что люди могут получать штрафы в размере, которые превышают МРОТ. Он объяснил это тем, что система фото- и видеофиксации нарушений на дороге несовершенна.
Ранее автоюрист Сергей Радько предупредил о штрафе за проезд на желтый сигнал светофора в беседе с URA.RU. Подобный штраф, подчеркнул эксперт, будет сложно оспорить.
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