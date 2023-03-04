Автоюрист Радько предупредил о штрафе за проезд на желтый сигнал светофора

05 марта 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Доказать свою невиновность при проезде на желтый сигнал светофора очень сложно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Желтый сигнал светофора является запрещающим, поэтому водитель может получить штраф. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько. «В ПДД говорится о том, что желтый сигнал светофора является запрещающим, а закон предусматривает наказание за проезд на запрещающий сигнал светофора. Не за красный или желтый, а именно на запрещающий. Камеры это почти не фиксируют. Было лишь два или три случая, которые дошли до Мосгорсуда, но ни одного реального постановления я еще не видел», — сказал Сергей Радько. Подобный штраф, подчеркнул автоюрист, будет очень сложно оспорить. «Доказывать, что торможение могло бы быть экстренным, это все крайне сложно. Можно ехать на желтый, если для выполнения сигнала об остановке должно было быть экстренным, создать опасность и так далее. Но это не всегда можно доказать, поэтому оспорить его крайне сложно», — уточнил собеседник агентства.

Желтый сигнал светофора является запрещающим, поэтому водитель может получить штраф. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько. «В ПДД говорится о том, что желтый сигнал светофора является запрещающим, а закон предусматривает наказание за проезд на запрещающий сигнал светофора. Не за красный или желтый, а именно на запрещающий. Камеры это почти не фиксируют. Было лишь два или три случая, которые дошли до Мосгорсуда, но ни одного реального постановления я еще не видел», — сказал Сергей Радько. Подобный штраф, подчеркнул автоюрист, будет очень сложно оспорить. «Доказывать, что торможение могло бы быть экстренным, это все крайне сложно. Можно ехать на желтый, если для выполнения сигнала об остановке должно было быть экстренным, создать опасность и так далее. Но это не всегда можно доказать, поэтому оспорить его крайне сложно», — уточнил собеседник агентства.