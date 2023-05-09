Захарова заявила о превосходстве Украины над Третьим рейхом

09 мая 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Захарова прокомментировала заявление Киева об аморальном шаге лидеров СНГ Фото: Размик Закарян © URA.RU Киев вовлекает все украинское общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а в террористическую деятельность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского дипведомства об «аморальном шаге» лидеров СНГ. По ее словам, это факт указывает на «превосходство» Украины над Третьим рейхом. Она обратила внимание на то, что украинское издание УНИАН открыто проводит опросы о том, кого бы его читатели хотели бы видеть следующей жертвой теракта. «В Третьем рейхе активно упражнялись в составлении „розыскных списков“ врагов, включали в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке. Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо — в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», — написала Захарова в Telegram . За последние недели Украина совершила несколько террористических актов. Один из них — покушение на писателя Захара Прилепина. Его автомобиль двигался по дороге в Нижнем Новгороде, когда произошел взрыв. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл терактом атаку на Кремль беспилотниками ВСУ. Военный аналитик Борис Джерелиевский предполагал, что Запад изначально готовил Украину к терактам и провокациям против РФ. Об этом, по словам эксперта, свидетельствуют содержание поставок вооружения и наличие иностранных военных консультантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев вовлекает все украинское общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а в террористическую деятельность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского дипведомства об «аморальном шаге» лидеров СНГ. По ее словам, это факт указывает на «превосходство» Украины над Третьим рейхом. Она обратила внимание на то, что украинское издание УНИАН открыто проводит опросы о том, кого бы его читатели хотели бы видеть следующей жертвой теракта. «В Третьем рейхе активно упражнялись в составлении „розыскных списков“ врагов, включали в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке. Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо — в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», — написала Захарова в Telegram. За последние недели Украина совершила несколько террористических актов. Один из них — покушение на писателя Захара Прилепина. Его автомобиль двигался по дороге в Нижнем Новгороде, когда произошел взрыв. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл терактом атаку на Кремль беспилотниками ВСУ. Военный аналитик Борис Джерелиевский предполагал, что Запад изначально готовил Украину к терактам и провокациям против РФ. Об этом, по словам эксперта, свидетельствуют содержание поставок вооружения и наличие иностранных военных консультантов.