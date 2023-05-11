Командир Ахмата заявил о слабости ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ не добьется ничего «сверхъестественного» из-за нехватки сил и средств

12 мая 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

По мнению Алаудинова, ВСУ не способны поменять ход спецоперации Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины не способны поменять ход спецоперации теми силами, которыми они располагают на данный момент. Об этом сказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Ничего сверхъестественного не сможет сделать противник теми силами и средствами, которые у него накоплены на данный момент. Никаким образом это не поменяет ни историю, ни ход конфликта, ни итог этой спецоперации», — сообщил Алаудинов агентству РИА Новости. Помощник главы Чечни заявил, что ВСУ пытаются продвинуться на артемовском направлении, но армия России достаточно сильна, чтобы дать достойный отпор. Ранее заместитель командира танкового полка вооруженных сил России, находящийся на авдеевском направлении заявил, что ВСУ якобы пытается, по информации всех СМИ, стягивать свои силы. Но обстановка говорит о другом, что никто никуда не движется, активности украинских войск не замечено.

Вооруженные силы Украины не способны поменять ход спецоперации теми силами, которыми они располагают на данный момент. Об этом сказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Ничего сверхъестественного не сможет сделать противник теми силами и средствами, которые у него накоплены на данный момент. Никаким образом это не поменяет ни историю, ни ход конфликта, ни итог этой спецоперации», — сообщил Алаудинов агентству РИА Новости. Помощник главы Чечни заявил, что ВСУ пытаются продвинуться на артемовском направлении, но армия России достаточно сильна, чтобы дать достойный отпор. Ранее заместитель командира танкового полка вооруженных сил России, находящийся на авдеевском направлении заявил, что ВСУ якобы пытается, по информации всех СМИ, стягивать свои силы. Но обстановка говорит о другом, что никто никуда не движется, активности украинских войск не замечено.