Mysl Polska: Зеленский попытается перейти все «возможные красные линии»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский пойдет на все для продолжения конфликта на Украине, пишет Mysl Polska Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине и в случае угрозы поражения будет готов перейти все возможные красные линии. Об этом сообщает польская газета Mysl Polska.

«Когда Зеленский почувствует признаки грядущего окончательного поражения, он постарается перейти все красные линии», — говорится в материале. Там добавили, что Зеленский и его западные партнеры не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта, что доказывает начало украинского контрнаступления, которое дополнительно эскалирует конфликт. Зеленский сделает все, чтобы подтолкнуть мировое сообщество к глобальному конфликту, заключили в газете.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Запада отмены всяких ограничений и красных линий в вопросе поставок вооружения Украине. Также в России неоднократно предупреждали Киев от планов по атаке на Крым, передает «Утро.ру».

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Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине и в случае угрозы поражения будет готов перейти все возможные красные линии. Об этом сообщает польская газета Mysl Polska. «Когда Зеленский почувствует признаки грядущего окончательного поражения, он постарается перейти все красные линии», — говорится в материале. Там добавили, что Зеленский и его западные партнеры не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта, что доказывает начало украинского контрнаступления, которое дополнительно эскалирует конфликт. Зеленский сделает все, чтобы подтолкнуть мировое сообщество к глобальному конфликту, заключили в газете. Ранее Владимир Зеленский потребовал от Запада отмены всяких ограничений и красных линий в вопросе поставок вооружения Украине. Также в России неоднократно предупреждали Киев от планов по атаке на Крым, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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