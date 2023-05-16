Mysl Polska: Зеленский попытается перейти все «возможные красные линии»

16 мая 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пойдет на все для продолжения конфликта на Украине, пишет Mysl Polska Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине и в случае угрозы поражения будет готов перейти все возможные красные линии. Об этом сообщает польская газета Mysl Polska. «Когда Зеленский почувствует признаки грядущего окончательного поражения, он постарается перейти все красные линии», — говорится в материале . Там добавили, что Зеленский и его западные партнеры не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта, что доказывает начало украинского контрнаступления, которое дополнительно эскалирует конфликт. Зеленский сделает все, чтобы подтолкнуть мировое сообщество к глобальному конфликту, заключили в газете. Ранее Владимир Зеленский потребовал от Запада отмены всяких ограничений и красных линий в вопросе поставок вооружения Украине. Также в России неоднократно предупреждали Киев от планов по атаке на Крым, передает «Утро.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине и в случае угрозы поражения будет готов перейти все возможные красные линии. Об этом сообщает польская газета Mysl Polska. «Когда Зеленский почувствует признаки грядущего окончательного поражения, он постарается перейти все красные линии», — говорится в материале. Там добавили, что Зеленский и его западные партнеры не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта, что доказывает начало украинского контрнаступления, которое дополнительно эскалирует конфликт. Зеленский сделает все, чтобы подтолкнуть мировое сообщество к глобальному конфликту, заключили в газете. Ранее Владимир Зеленский потребовал от Запада отмены всяких ограничений и красных линий в вопросе поставок вооружения Украине. Также в России неоднократно предупреждали Киев от планов по атаке на Крым, передает «Утро.ру».