Georgian Airways жестко ответила на нападки за прямые рейсы в Россию

17 мая 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Georgian Airways ответила, что является патриотом своей страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители грузинской авиакомпании Georgian Airways заявили что решение о возобновлении перелетов из Тбилиси в Москву не является прерогативой компании, а принимается на уровне государств. Провокационные заявления в их адрес являются недопустимыми и будут преследоваться, сообщается в специальном заявлении авиаперевозчика. «В течение последних дней часто слышны оскорбительные заявления в адрес „Georgian airways“ в связи с восстановлением полетов в направлении России. Против авиакомпании начата грязная кампания, нас абсолютно незаслуженно обзывают неприемлемыми эпитетами. Самое болезненное, что это является нападением на наши патриотические чувства. Истина одна — „Georgian Airways“ была и будет служить интересам Грузии и грузинского народа… даже не думайте осуществить какую-либо провокацию против авиакомпании, иначе вы получите предусмотренную законом строгую реакцию», — цитирует заявление авиакомпании РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов на прямые рейсы до Москвы. Первый такой рейс запланирован на 20 мая, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Представители грузинской авиакомпании Georgian Airways заявили что решение о возобновлении перелетов из Тбилиси в Москву не является прерогативой компании, а принимается на уровне государств. Провокационные заявления в их адрес являются недопустимыми и будут преследоваться, сообщается в специальном заявлении авиаперевозчика. «В течение последних дней часто слышны оскорбительные заявления в адрес „Georgian airways“ в связи с восстановлением полетов в направлении России. Против авиакомпании начата грязная кампания, нас абсолютно незаслуженно обзывают неприемлемыми эпитетами. Самое болезненное, что это является нападением на наши патриотические чувства. Истина одна — „Georgian Airways“ была и будет служить интересам Грузии и грузинского народа… даже не думайте осуществить какую-либо провокацию против авиакомпании, иначе вы получите предусмотренную законом строгую реакцию», — цитирует заявление авиакомпании РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов на прямые рейсы до Москвы. Первый такой рейс запланирован на 20 мая, сообщается на сайте авиаперевозчика.