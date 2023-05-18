Марочко: украинским офицерам запретили находиться на передовой

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украина перестала отправлять своих офицеров на передовую, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина запретила своим офицерам находиться на передовой, это связано с желанием сохранить личный состав. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На передовых позициях украинских войск практически отсутствует офицерский состав вооруженных формирований Украины. С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — заявил Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

Украинские офицеры могут посещать передовые позиции только в исключительных случаях. Такие события согласовываются с вышестоящим руководством, отметил Андрей Марочко.

Ранее Марочко отмечал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает воздушных радаров. Чтобы исправить это, Украина придумала создавать посты наблюдения на крышах высотных зданий. В марте Андрей Марочко заявил, что украинская сторона несет небоевые потери из-за полукустарных и дефектных боеприпасов, которые ей отправляет Запад, передает «Национальная служба новостей».

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Украина запретила своим офицерам находиться на передовой, это связано с желанием сохранить личный состав. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На передовых позициях украинских войск практически отсутствует офицерский состав вооруженных формирований Украины. С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — заявил Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС. Украинские офицеры могут посещать передовые позиции только в исключительных случаях. Такие события согласовываются с вышестоящим руководством, отметил Андрей Марочко. Ранее Марочко отмечал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает воздушных радаров. Чтобы исправить это, Украина придумала создавать посты наблюдения на крышах высотных зданий. В марте Андрей Марочко заявил, что украинская сторона несет небоевые потери из-за полукустарных и дефектных боеприпасов, которые ей отправляет Запад, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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