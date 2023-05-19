Мишустин: в приграничных регионах установили тысячи оборонительных сооружений

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Михаил Мишустин в Минеральных Водах. Минводы, мишустин михаил
В новых субъектах РФ оборонительные сооружения полностью оборудованы, заявил Михаил Мишустин Фото:

В России завершились работы по оборудованию оборонительных сооружений в приграничных и новых субъектах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Завершена работа по оборудованию нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов», — передает слова Мишустина официальный сайт правительства России. Также он добавил, что были выделены средства на организацию прикрытия, а также на закупку средств для противодействия и обнаружения беспилотников.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что в Запорожской области организовано свыше трех оборонительных линий. Это ставит успех будущего контрнаступления ВСУ под большой вопрос.

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В России завершились работы по оборудованию оборонительных сооружений в приграничных и новых субъектах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Завершена работа по оборудованию нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов», — передает слова Мишустина официальный сайт правительства России. Также он добавил, что были выделены средства на организацию прикрытия, а также на закупку средств для противодействия и обнаружения беспилотников. Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что в Запорожской области организовано свыше трех оборонительных линий. Это ставит успех будущего контрнаступления ВСУ под большой вопрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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