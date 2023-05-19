Мишустин: в приграничных регионах установили тысячи оборонительных сооружений

19 мая 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В новых субъектах РФ оборонительные сооружения полностью оборудованы, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России завершились работы по оборудованию оборонительных сооружений в приграничных и новых субъектах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Завершена работа по оборудованию нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов», — передает слова Мишустина официальный сайт правительства России. Также он добавил, что были выделены средства на организацию прикрытия, а также на закупку средств для противодействия и обнаружения беспилотников. Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что в Запорожской области организовано свыше трех оборонительных линий. Это ставит успех будущего контрнаступления ВСУ под большой вопрос.

В России завершились работы по оборудованию оборонительных сооружений в приграничных и новых субъектах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Завершена работа по оборудованию нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов», — передает слова Мишустина официальный сайт правительства России. Также он добавил, что были выделены средства на организацию прикрытия, а также на закупку средств для противодействия и обнаружения беспилотников. Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что в Запорожской области организовано свыше трех оборонительных линий. Это ставит успех будущего контрнаступления ВСУ под большой вопрос.