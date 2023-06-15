Полковник ВС США Блэк: украинское контрнаступление разбилось о стальную стену

Контрнаступление вооруженных сил Украины наткнулось на «стальную стену» и обернулось крупными потерями. Об этом заявил американский военный ветеран Дик Блэк.
«Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Кругом обугленные Leopard и Bradley», — написал Дик Блэк в своем Twitter.
Он подчеркнул, что за неделю Украина потеряла порядка 7 тысяч солдат в боях, 160 танков и 360 бронемашин. При этом особых результатов бои не принесли.
Украина начала наступление 4 июня на запорожском направлении. В Минобороны заявили, что атаки удалось успешно отбить. За неделю ВСУ понесли крупные потери в технике и солдатах. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Украина потеряет еще больше территорий, несмотря на исход контрнаступления.
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