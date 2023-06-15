Полковник ВС США Блэк: украинское контрнаступление разбилось о стальную стену 16 июня 2023 в 04:39 Размер текста - 17 + ВСУ понесли потери во время наступления, но не добились результатов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление вооруженных сил Украины наткнулось на «стальную стену» и обернулось крупными потерями. Об этом заявил американский военный ветеран Дик Блэк. «Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Кругом обугленные Leopard и Bradley», — написал Дик Блэк в своем Twitter. Он подчеркнул, что за неделю Украина потеряла порядка 7 тысяч солдат в боях, 160 танков и 360 бронемашин. При этом особых результатов бои не принесли. Украина начала наступление 4 июня на запорожском направлении. В Минобороны заявили, что атаки удалось успешно отбить. За неделю ВСУ понесли крупные потери в технике и солдатах. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Украина потеряет еще больше территорий, несмотря на исход контрнаступления. Контрнаступление вооруженных сил Украины наткнулось на «стальную стену» и обернулось крупными потерями. Об этом заявил американский военный ветеран Дик Блэк. «Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Кругом обугленные Leopard и Bradley», — написал Дик Блэк в своем Twitter. Он подчеркнул, что за неделю Украина потеряла порядка 7 тысяч солдат в боях, 160 танков и 360 бронемашин. При этом особых результатов бои не принесли. Украина начала наступление 4 июня на запорожском направлении. В Минобороны заявили, что атаки удалось успешно отбить. За неделю ВСУ понесли крупные потери в технике и солдатах. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Украина потеряет еще больше территорий, несмотря на исход контрнаступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям