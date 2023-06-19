Боец «Азова»* раскрыл план на случай, если ВС РФ дойдут до Львова

Боец «Азова»* Лема: украинские жители присоединятся к Польше, если Россия подойдет к Львову

19 июня 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Украинцы предпочтут быть «отбросами» в Польше, если ВС РФ дойдут до Львова, заявил Игорь Лема Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Львова захотят присоединиться к Польше, если российские войска подойдут к городу. Об этом рассказал взятый в плен боец Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Игорь Лема. «Местные захотят присоединиться к Польше», — сказал боец, отвечая на вопрос, что будет, если ВС РФ дойдут до Львова, передает «Царьград». Он добавил, что львовские жители с большей вероятностью согласятся быть «отбросами» в Польше, чем полноправной частью «Русского мира». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил завершение спецоперации во Львове или в Киеве. Он уточнил, что только так можно «истребить заразу». Также Медведев говорил, что «санитарная зона» на Украине должна проходить по границам Львова. Член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что Польша планирует вернуть себе город. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

Жители Львова захотят присоединиться к Польше, если российские войска подойдут к городу. Об этом рассказал взятый в плен боец Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Игорь Лема. «Местные захотят присоединиться к Польше», — сказал боец, отвечая на вопрос, что будет, если ВС РФ дойдут до Львова, передает «Царьград». Он добавил, что львовские жители с большей вероятностью согласятся быть «отбросами» в Польше, чем полноправной частью «Русского мира». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил завершение спецоперации во Львове или в Киеве. Он уточнил, что только так можно «истребить заразу». Также Медведев говорил, что «санитарная зона» на Украине должна проходить по границам Львова. Член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что Польша планирует вернуть себе город. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.