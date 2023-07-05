Небензя обвинил генсека ООН в трусости

Небензя: генсек ООН Гутерриш не нашел мужества признать преступления Киева против детей
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , stock, Антониу Гутерриш
Антониу Гутерришу не хватило мужества признать преступления Украины, заявил Василий Небензя. Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смог признать преступления, совершенные Украиной против детей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Генсеку ООН не хватает мужества. Это доказывает отказ признать преступления, совершенные Киевом в отношении детей», — передает слова Небензи ТАСС.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что военный трибунал, организованный в Донбассе, должен заниматься рассмотрением уголовных дел в отношении украинцев, совершивших военные преступления. Она также отметила, что среди осужденных должен быть и президент Украины Владимир Зеленский. В Государственной Думе инициировано создание парламентской комиссии для расследования преступных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних, со стороны киевского режима, передает РАПСИ.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смог признать преступления, совершенные Украиной против детей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Генсеку ООН не хватает мужества. Это доказывает отказ признать преступления, совершенные Киевом в отношении детей», — передает слова Небензи ТАСС. Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что военный трибунал, организованный в Донбассе, должен заниматься рассмотрением уголовных дел в отношении украинцев, совершивших военные преступления. Она также отметила, что среди осужденных должен быть и президент Украины Владимир Зеленский. В Государственной Думе инициировано создание парламентской комиссии для расследования преступных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних, со стороны киевского режима, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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