В Испании Россию назвали главным поставщиком газа по итогам июня

09 июля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Испания продолжает закупать российский СПГ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия названа первым поставщиком газа в Испанию за июнь 2023 года. Такие данные опубликовала энергетическая компания Enagas. «[За июнь Испания] закупила у РФ сжиженный природный газ (СПГ) в эквиваленте 7 673 гигаватт-час (ГВт·ч). На топливо из России пришлось 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа», — передает испанская энергокомпания. С начала текущего года у России королевство закупило 41 145 ГВт·ч. Отмечается, что объемы экспорта российского газа в Испанию выросли в прошлом году на 45%. Тогда РФ занимала четвертое место по экспорту газа в Мадрид среди стран за год. В 2022 году в Испании заявляли, что газовые хранилища в Европе могут опустеть уже к началу следующего года. Европа столкнулась с газовым кризисом после того, как начала вводить санкции против РФ в связи с началом СВО. При этом во Франции представители энергокомпании подчеркнули, что Запад хочет продолжать импортировать российский газ. По мнению экологов, без газа от РФ Европе придется распечатать угольные электростанции, передает телеканал 360. Поставки в Европу российского СПГ составляют девять млн тонн, сообщает «Национальная служба новостей».

Россия названа первым поставщиком газа в Испанию за июнь 2023 года. Такие данные опубликовала энергетическая компания Enagas. «[За июнь Испания] закупила у РФ сжиженный природный газ (СПГ) в эквиваленте 7 673 гигаватт-час (ГВт·ч). На топливо из России пришлось 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа», — передает испанская энергокомпания. С начала текущего года у России королевство закупило 41 145 ГВт·ч. Отмечается, что объемы экспорта российского газа в Испанию выросли в прошлом году на 45%. Тогда РФ занимала четвертое место по экспорту газа в Мадрид среди стран за год. В 2022 году в Испании заявляли, что газовые хранилища в Европе могут опустеть уже к началу следующего года. Европа столкнулась с газовым кризисом после того, как начала вводить санкции против РФ в связи с началом СВО. При этом во Франции представители энергокомпании подчеркнули, что Запад хочет продолжать импортировать российский газ. По мнению экологов, без газа от РФ Европе придется распечатать угольные электростанции, передает телеканал 360. Поставки в Европу российского СПГ составляют девять млн тонн, сообщает «Национальная служба новостей».