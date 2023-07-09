В Ливане появились билборды с Путиным и Кораном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мультимедийная выставка Герои спецоперации. Екатеринбург, путин на экране
Ранее Владимир Путин осудил разрешение полиции Швеции сжечь Коран Фото:

В ливанских городах появились билборды с изображением президента России Владимира Путина, который держит в руках священную для мусульман книгу — Коран. Ранее Путин жестко отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение Корана.

«На билбордах, появившихся несколько дней назад в разных городах Ливана, размещена фотография российского президента, прижимающего к груди Коран. Размещенная на нем надпись гласит: „Страж и защитник религий“», — передает РИА Новости. Агентство также приводит слова лавы Офиса российско-ливанского сотрудничества «Росливан» Мухаммеда Насрутдина. Он отметил, что президент России показал всему миру как нужно относиться к религии. В Ливане благодарны президенту России за его позицию.

В конце июня в Швеции разрешили сжечь Коран. В местной полиции отметили, что такая акций не противоречит законодательству. После этого Путин заявил, что в России, в отличие от других стран, неуважение к Корану является преступлением.

Билборды с Путиным на улицах в Ливане
Билборды с Путиным на улицах в Ливане
Фото:

Фото:

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ливанских городах появились билборды с изображением президента России Владимира Путина, который держит в руках священную для мусульман книгу — Коран. Ранее Путин жестко отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение Корана. «На билбордах, появившихся несколько дней назад в разных городах Ливана, размещена фотография российского президента, прижимающего к груди Коран. Размещенная на нем надпись гласит: „Страж и защитник религий“», — передает РИА Новости. Агентство также приводит слова лавы Офиса российско-ливанского сотрудничества «Росливан» Мухаммеда Насрутдина. Он отметил, что президент России показал всему миру как нужно относиться к религии. В Ливане благодарны президенту России за его позицию. В конце июня в Швеции разрешили сжечь Коран. В местной полиции отметили, что такая акций не противоречит законодательству. После этого Путин заявил, что в России, в отличие от других стран, неуважение к Корану является преступлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...