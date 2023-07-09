В Ливане появились билборды с Путиным и Кораном. Фото

09 июля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Путин осудил разрешение полиции Швеции сжечь Коран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ливанских городах появились билборды с изображением президента России Владимира Путина, который держит в руках священную для мусульман книгу — Коран. Ранее Путин жестко отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение Корана. «На билбордах, появившихся несколько дней назад в разных городах Ливана, размещена фотография российского президента, прижимающего к груди Коран. Размещенная на нем надпись гласит: „Страж и защитник религий“», — передает РИА Новости. Агентство также приводит слова лавы Офиса российско-ливанского сотрудничества «Росливан» Мухаммеда Насрутдина. Он отметил, что президент России показал всему миру как нужно относиться к религии. В Ливане благодарны президенту России за его позицию. В конце июня в Швеции разрешили сжечь Коран. В местной полиции отметили, что такая акций не противоречит законодательству. После этого Путин заявил, что в России, в отличие от других стран, неуважение к Корану является преступлением. Билборды с Путиным на улицах в Ливане Фото: telegram-канал RIA_Kremlinpool / https://t.me/RIAKremlinpool/10094 Фото: telegram-канал RIA_Kremlinpool / https://t.me/RIAKremlinpool/10094

В ливанских городах появились билборды с изображением президента России Владимира Путина, который держит в руках священную для мусульман книгу — Коран. Ранее Путин жестко отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение Корана. «На билбордах, появившихся несколько дней назад в разных городах Ливана, размещена фотография российского президента, прижимающего к груди Коран. Размещенная на нем надпись гласит: „Страж и защитник религий“», — передает РИА Новости. Агентство также приводит слова лавы Офиса российско-ливанского сотрудничества «Росливан» Мухаммеда Насрутдина. Он отметил, что президент России показал всему миру как нужно относиться к религии. В Ливане благодарны президенту России за его позицию. В конце июня в Швеции разрешили сжечь Коран. В местной полиции отметили, что такая акций не противоречит законодательству. После этого Путин заявил, что в России, в отличие от других стран, неуважение к Корану является преступлением.