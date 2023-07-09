09 июля 2023

Белый дом раскрыл свою роль в передаче «Азова»* Киеву

Белый дом: США не имеют отношения к передаче «азовцев»* Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
США не связаны с передачей боевиков Украине, заявил Джейк Салливан Фото:

США не имеют отношения к передаче боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Турцией Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не принимали в этом участия. И не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь [президент Турции Реджеп] Эрдоган», — заявил Джейк Салливан во время брифинга, трансляция которого шла на официальном youtube-канале Белого дома.

В Украину из Турции вечером 8 июля вернулось несколько боевиков «Азова». Этих бойцов захватили в плен российские военнослужащие весной 2022 года. После их обменяли в Турцию на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Сам Эрдоган заявлял, что передал боевиков Украине, чтобы узнать можно ли доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой поступок турецкого лидера нарушением договоренностей, так как в рамках обмена бойцы должны были оставаться в Турции.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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США не имеют отношения к передаче боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Турцией Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы не принимали в этом участия. И не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь [президент Турции Реджеп] Эрдоган», — заявил Джейк Салливан во время брифинга, трансляция которого шла на официальном youtube-канале Белого дома. В Украину из Турции вечером 8 июля вернулось несколько боевиков «Азова». Этих бойцов захватили в плен российские военнослужащие весной 2022 года. После их обменяли в Турцию на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Сам Эрдоган заявлял, что передал боевиков Украине, чтобы узнать можно ли доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой поступок турецкого лидера нарушением договоренностей, так как в рамках обмена бойцы должны были оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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