Белый дом раскрыл свою роль в передаче «Азова»* Киеву

США не имеют отношения к передаче боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Турцией Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не принимали в этом участия. И не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь [президент Турции Реджеп] Эрдоган», — заявил Джейк Салливан во время брифинга, трансляция которого шла на официальном
В Украину из Турции вечером 8 июля вернулось несколько боевиков «Азова». Этих бойцов захватили в плен российские военнослужащие весной 2022 года. После их обменяли в Турцию на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Сам Эрдоган заявлял, что передал боевиков Украине, чтобы узнать можно ли доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой поступок турецкого лидера нарушением договоренностей, так как в рамках обмена бойцы должны были оставаться в Турции.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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