Белый дом раскрыл свою роль в передаче «Азова»* Киеву

Белый дом: США не имеют отношения к передаче «азовцев»* Киеву

10 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

США не связаны с передачей боевиков Украине, заявил Джейк Салливан Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США не имеют отношения к передаче боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Турцией Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы не принимали в этом участия. И не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь [президент Турции Реджеп] Эрдоган», — заявил Джейк Салливан во время брифинга, трансляция которого шла на официальном youtube-канале Белого дома. В Украину из Турции вечером 8 июля вернулось несколько боевиков «Азова». Этих бойцов захватили в плен российские военнослужащие весной 2022 года. После их обменяли в Турцию на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Сам Эрдоган заявлял, что передал боевиков Украине, чтобы узнать можно ли доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой поступок турецкого лидера нарушением договоренностей, так как в рамках обмена бойцы должны были оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

США не имеют отношения к передаче боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Турцией Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы не принимали в этом участия. И не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь [президент Турции Реджеп] Эрдоган», — заявил Джейк Салливан во время брифинга, трансляция которого шла на официальном youtube-канале Белого дома. В Украину из Турции вечером 8 июля вернулось несколько боевиков «Азова». Этих бойцов захватили в плен российские военнослужащие весной 2022 года. После их обменяли в Турцию на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Сам Эрдоган заявлял, что передал боевиков Украине, чтобы узнать можно ли доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой поступок турецкого лидера нарушением договоренностей, так как в рамках обмена бойцы должны были оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ