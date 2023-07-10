На Украине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar

10 июля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Украинские силы направлены на изготовление боеприпасов для Bayraktar, заявил Александр Камышин Фото: Wikimedia Commons (CC BY 4.0) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине началось строительство турецкого завода по производству дронов Bayraktar. Об этом сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. «Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», — заявил Камышин в эфире украинского телеканала «Рада». Он отметил, что украинские силы на данный момент направлены на изготовление боеприпасов. Ранее генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что компания хочет начать производить боевые БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине к 2025 году. Сенатор Сергей Цеков отметил, что Украина не завершит строительство завода Bayraktar на своей территории, передает телеканал 360.

На Украине началось строительство турецкого завода по производству дронов Bayraktar. Об этом сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. «Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», — заявил Камышин в эфире украинского телеканала «Рада». Он отметил, что украинские силы на данный момент направлены на изготовление боеприпасов. Ранее генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что компания хочет начать производить боевые БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине к 2025 году. Сенатор Сергей Цеков отметил, что Украина не завершит строительство завода Bayraktar на своей территории, передает телеканал 360.