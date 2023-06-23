Турция будет производить Bayraktar на Украине

Запуск производства Bayraktar намечен на 2025 год, заявил Халук Байрактар Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине к 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Компания Baykar из Турции планирует запустить производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине к 2025 году», — передает слова Байрактара Defense News . Он добавил, что строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar продвигаются по плану, и завод планируется открыть в указанный срок. Глава компании также отметил, что подготовительные работы на заводе уже ведутся, и что предприятие будет электрифицировано в июле.

Ранее глава компании Baykar признавал, что Украина может использовать турецкие беспилотники Bayraktar против Турции. При этом он уверен, что Анкара имеет возможность ответить на любую угрозу для обеспечения своей безопасности.