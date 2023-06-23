Турция будет производить Bayraktar на Украине

Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине к 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор компании Халук Байрактар.
«Компания Baykar из Турции планирует запустить производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине к 2025 году», — передает слова Байрактара Defense News. Он добавил, что строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar продвигаются по плану, и завод планируется открыть в указанный срок. Глава компании также отметил, что подготовительные работы на заводе уже ведутся, и что предприятие будет электрифицировано в июле.
Ранее глава компании Baykar признавал, что Украина может использовать турецкие беспилотники Bayraktar против Турции. При этом он уверен, что Анкара имеет возможность ответить на любую угрозу для обеспечения своей безопасности.
Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине к 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор компании Халук Байрактар. «Компания Baykar из Турции планирует запустить производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине к 2025 году», — передает слова Байрактара Defense News. Он добавил, что строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar продвигаются по плану, и завод планируется открыть в указанный срок. Глава компании также отметил, что подготовительные работы на заводе уже ведутся, и что предприятие будет электрифицировано в июле. Ранее глава компании Baykar признавал, что Украина может использовать турецкие беспилотники Bayraktar против Турции. При этом он уверен, что Анкара имеет возможность ответить на любую угрозу для обеспечения своей безопасности.