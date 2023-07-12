Танки Leopard сильно переоценены, отметил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Немецкие танки Leopard не смогли доказать свою высокую эффективность на поле боя. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Как показывает обстановка на линии фронта в Запорожской области, неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Были качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала», — заявил РИА Новости Владимир Рогов. Он также отметил, что надежда армии Украины на немецкое супероружие не оправдалась.

Перед контрнаступлением страны НАТО отправили на Украину тяжелые танки. Среди них был и немецкие машины Leopard разных поколений.

По мнению бывшего начальника генштаба чешской армии Иржи Шедивы, танки Leopard сильно переоценены. Он так же, как и Рогов, отметил, что немецкие машины преподносятся как чудо-оружие. За время наступления, Украина уже потеряла 17 танков Leopard, передает RT.