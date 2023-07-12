Рогов: ВС РФ разрушили миф о свойствах танков Leopard

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, stock, Леопард 2
Танки Leopard сильно переоценены, отметил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Немецкие танки Leopard не смогли доказать свою высокую эффективность на поле боя. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Как показывает обстановка на линии фронта в Запорожской области, неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Были качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала», — заявил РИА Новости Владимир Рогов. Он также отметил, что надежда армии Украины на немецкое супероружие не оправдалась.

Перед контрнаступлением страны НАТО отправили на Украину тяжелые танки. Среди них был и немецкие машины Leopard разных поколений.

По мнению бывшего начальника генштаба чешской армии Иржи Шедивы, танки Leopard сильно переоценены. Он так же, как и Рогов, отметил, что немецкие машины преподносятся как чудо-оружие. За время наступления, Украина уже потеряла 17 танков Leopard, передает RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Немецкие танки Leopard не смогли доказать свою высокую эффективность на поле боя. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Как показывает обстановка на линии фронта в Запорожской области, неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Были качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала», — заявил РИА Новости Владимир Рогов. Он также отметил, что надежда армии Украины на немецкое супероружие не оправдалась. Перед контрнаступлением страны НАТО отправили на Украину тяжелые танки. Среди них был и немецкие машины Leopard разных поколений. По мнению бывшего начальника генштаба чешской армии Иржи Шедивы, танки Leopard сильно переоценены. Он так же, как и Рогов, отметил, что немецкие машины преподносятся как чудо-оружие. За время наступления, Украина уже потеряла 17 танков Leopard, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...