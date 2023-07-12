Рогов: ВС РФ разрушили миф о свойствах танков Leopard

Немецкие танки Leopard не смогли доказать свою высокую эффективность на поле боя. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Как показывает обстановка на линии фронта в Запорожской области, неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Были качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала», — заявил РИА Новости Владимир Рогов. Он также отметил, что надежда армии Украины на немецкое супероружие не оправдалась.
Перед контрнаступлением страны НАТО отправили на Украину тяжелые танки. Среди них был и немецкие машины Leopard разных поколений.
По мнению бывшего начальника генштаба чешской армии Иржи Шедивы, танки Leopard сильно переоценены. Он так же, как и Рогов, отметил, что немецкие машины преподносятся как чудо-оружие. За время наступления, Украина уже потеряла 17 танков Leopard, передает RT.
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