Столтенберг раскрыл, что станет с НАТО в случае победы России в спецоперации

Столтенберг: победа России над Украиной ослабит НАТО
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг предупредил о последствиях победы России в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита.

«Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция велась на официальном сайте НАТО.

Ранее Столтенберг заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский требует предоставления гарантий безопасности от НАТО. При этом, по его словам, они не должны заменить членство страны в альянсе.

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Победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита. «Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Ранее Столтенберг заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский требует предоставления гарантий безопасности от НАТО. При этом, по его словам, они не должны заменить членство страны в альянсе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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