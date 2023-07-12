Столтенберг раскрыл, что станет с НАТО в случае победы России в спецоперации

Победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита.
«Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция велась на официальном сайте НАТО.
Ранее Столтенберг заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский требует предоставления гарантий безопасности от НАТО. При этом, по его словам, они не должны заменить членство страны в альянсе.
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