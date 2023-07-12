Столтенберг раскрыл, что станет с НАТО в случае победы России в спецоперации

Столтенберг: победа России над Украиной ослабит НАТО

12 июля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг предупредил о последствиях победы России в спецоперации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита. «Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Ранее Столтенберг заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский требует предоставления гарантий безопасности от НАТО. При этом, по его словам, они не должны заменить членство страны в альянсе.

Победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита. «Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Ранее Столтенберг заявлял, что вопрос о членстве Украины в альянсе не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский требует предоставления гарантий безопасности от НАТО. При этом, по его словам, они не должны заменить членство страны в альянсе.