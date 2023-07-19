Глава Крыма раскрыл подробности пожара на полигоне в Крыму

Глава Крыма Аксенов: никто не пострадал во время пожара на полигоне

19 июля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Возгорание на полигоне произошло ночью 19 июля (архивная фотография) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время пожара на полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. «Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале . Он отметил, что последствия возгорания будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Аксенов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Новость по теме Что известно о пожаре на полигоне в Крыму. Фото, видео Ночью в Кировском районе в Крыму произошло возгорание на полигоне. По данным telegram-каналов, на нем детонирует боеприпасы. Из-за пожара были эвакуированы жители четырех сел. Участок трассы «Таврида» временно закрыт.

Во время пожара на полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. «Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что последствия возгорания будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Аксенов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ночью в Кировском районе в Крыму произошло возгорание на полигоне. По данным telegram-каналов, на нем детонирует боеприпасы. Из-за пожара были эвакуированы жители четырех сел. Участок трассы «Таврида» временно закрыт.