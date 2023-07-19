Глава Крыма раскрыл подробности пожара на полигоне в Крыму

Глава Крыма Аксенов: никто не пострадал во время пожара на полигоне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, последствия пожара, село успенка, пожар в промзоне
Возгорание на полигоне произошло ночью 19 июля (архивная фотография) Фото:

Во время пожара на полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что последствия возгорания будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Аксенов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Новость по теме
Что известно о пожаре на полигоне в Крыму. Фото, видео

Ночью в Кировском районе в Крыму произошло возгорание на полигоне. По данным telegram-каналов, на нем детонирует боеприпасы. Из-за пожара были эвакуированы жители четырех сел. Участок трассы «Таврида» временно закрыт.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время пожара на полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. «Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что последствия возгорания будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Аксенов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ночью в Кировском районе в Крыму произошло возгорание на полигоне. По данным telegram-каналов, на нем детонирует боеприпасы. Из-за пожара были эвакуированы жители четырех сел. Участок трассы «Таврида» временно закрыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...