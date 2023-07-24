Baza: в Москве неизвестные обокрали Минобороны РФ на миллионы рублей

Из объекта МО неизвестные вынесли более километра кабеля, передает Baza
Неизвестные похитили в Москве более километра кабеля на одном из объектов электросетей Минобороны. Сумма ущерба составляет более пяти миллиона рублей.
«Отсутствие кабеля заметил сотрудник Минобороны, когда из-за сбоя решил проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы. <…> На месте не хватало более километра кабеля», — передает telegram-канал Baza. Общая сумма ущерба составляет более пяти миллиона рублей, так как стоимость одного метра кабеля доходит до пяти тысяч рублей. По факту происшествия проводится проверка.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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