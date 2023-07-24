Baza: в Москве неизвестные обокрали Минобороны РФ на миллионы рублей

Baza: неизвестные украли километр кабеля за 5 млн рублей с объекта Минобороны РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, кабель
Из объекта МО неизвестные вынесли более километра кабеля, передает Baza Фото:

Неизвестные похитили в Москве более километра кабеля на одном из объектов электросетей Минобороны. Сумма ущерба составляет более пяти миллиона рублей.

«Отсутствие кабеля заметил сотрудник Минобороны, когда из-за сбоя решил проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы. <…> На месте не хватало более километра кабеля», — передает telegram-канал Baza. Общая сумма ущерба составляет более пяти миллиона рублей, так как стоимость одного метра кабеля доходит до пяти тысяч рублей. По факту происшествия проводится проверка.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестные похитили в Москве более километра кабеля на одном из объектов электросетей Минобороны. Сумма ущерба составляет более пяти миллиона рублей. «Отсутствие кабеля заметил сотрудник Минобороны, когда из-за сбоя решил проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы. <…> На месте не хватало более километра кабеля», — передает telegram-канал Baza. Общая сумма ущерба составляет более пяти миллиона рублей, так как стоимость одного метра кабеля доходит до пяти тысяч рублей. По факту происшествия проводится проверка. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...