Электронную туристическую визу в РФ хотят запустить с 1 августа

29 июля 2023 в 01:27 Размер текста - 17 +

На сайте департамента запущен таймер обратного отчета Фото: Георгий Бергал © URA.RU Электронная виза для граждан иностранных государств, желающих посетить Россию с туристическим визитом, будет запущена 1 августа в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщили в консульском департаменте МИД РФ. «Запуск единой электронной визы состоится 1 августа в 10.00 по московскому времени. На сайте [департамента] запущен таймер обратного отсчета времени», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале департамента. Ранее URA.RU сообщало, что МИД планировало запустить электронную визу с 1 июля. Такое заявление было сделано министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Электронная виза для граждан иностранных государств, желающих посетить Россию с туристическим визитом, будет запущена 1 августа в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщили в консульском департаменте МИД РФ. «Запуск единой электронной визы состоится 1 августа в 10.00 по московскому времени. На сайте [департамента] запущен таймер обратного отсчета времени», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале департамента. Ранее URA.RU сообщало, что МИД планировало запустить электронную визу с 1 июля. Такое заявление было сделано министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.