28 июля 2023

Электронную туристическую визу в РФ хотят запустить с 1 августа

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство иностранных дел. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
На сайте департамента запущен таймер обратного отчета Фото:

Электронная виза для граждан иностранных государств, желающих посетить Россию с туристическим визитом, будет запущена 1 августа в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщили в консульском департаменте МИД РФ.

«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа в 10.00 по московскому времени. На сайте [департамента] запущен таймер обратного отсчета времени», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале департамента.

Ранее URA.RU сообщало, что МИД планировало запустить электронную визу с 1 июля. Такое заявление было сделано министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

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Электронная виза для граждан иностранных государств, желающих посетить Россию с туристическим визитом, будет запущена 1 августа в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщили в консульском департаменте МИД РФ. «Запуск единой электронной визы состоится 1 августа в 10.00 по московскому времени. На сайте [департамента] запущен таймер обратного отсчета времени», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале департамента. Ранее URA.RU сообщало, что МИД планировало запустить электронную визу с 1 июля. Такое заявление было сделано министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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