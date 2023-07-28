Электронную туристическую визу в РФ хотят запустить с 1 августа

Электронная виза для граждан иностранных государств, желающих посетить Россию с туристическим визитом, будет запущена 1 августа в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщили в консульском департаменте МИД РФ.
«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа в 10.00 по московскому времени. На сайте [департамента] запущен таймер обратного отсчета времени», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном
Ранее URA.RU сообщало, что МИД планировало запустить электронную визу с 1 июля. Такое заявление было сделано министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
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