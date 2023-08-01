В отношении пресс-секретаря Росавиации возбуждено дело о мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении пресс-секретаря Росавиации Елены Михеевой. Об этом сообщили три источника в правоохранительных органах. По их версии, она получала зарплату в размере 1,5—2 млн рублей ежегодно, однако свои обязанности не выполняла.
«Елена Михеева, работая в Росавиации, в 2019—2023 годы также была трудоустроена на полставки в подведомственный агентству ФГУП „Госкопорация по организации воздушного движения“. Там она занимала должность советника гендиректора по связям с общественностью и получала зарплату в размере 1,5—2 млн рублей ежегодно. При этом Михеева не исполняла служебные обязанности», — передают информацию источников «Известия».
Михеева не появлялась на рабочем месте и не ознакомлена со служебными документами. Этими действиями она причинила компании материальный ущерб в особо крупном размере, передает издание.
Ранее расследование уголовного дела велось в отношении российской авиакомпании Azur Air. Руководство компании подозревали в даче взятки экс-главе управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву.
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