01 августа 2023

В отношении пресс-секретаря Росавиации возбуждено дело о мошенничестве

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Михеева получала зарплату, но не выполняла служебные обязанности Фото:

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении пресс-секретаря Росавиации Елены Михеевой. Об этом сообщили три источника в правоохранительных органах. По их версии, она получала зарплату в размере 1,5—2 млн рублей ежегодно, однако свои обязанности не выполняла.

«Елена Михеева, работая в Росавиации, в 2019—2023 годы также была трудоустроена на полставки в подведомственный агентству ФГУП „Госкопорация по организации воздушного движения“. Там она занимала должность советника гендиректора по связям с общественностью и получала зарплату в размере 1,5—2 млн рублей ежегодно. При этом Михеева не исполняла служебные обязанности», — передают информацию источников «Известия».

Михеева не появлялась на рабочем месте и не ознакомлена со служебными документами. Этими действиями она причинила компании материальный ущерб в особо крупном размере, передает издание.

Ранее расследование уголовного дела велось в отношении российской авиакомпании Azur Air. Руководство компании подозревали в даче взятки экс-главе управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву.

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Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении пресс-секретаря Росавиации Елены Михеевой. Об этом сообщили три источника в правоохранительных органах. По их версии, она получала зарплату в размере 1,5—2 млн рублей ежегодно, однако свои обязанности не выполняла. «Елена Михеева, работая в Росавиации, в 2019—2023 годы также была трудоустроена на полставки в подведомственный агентству ФГУП „Госкопорация по организации воздушного движения“. Там она занимала должность советника гендиректора по связям с общественностью и получала зарплату в размере 1,5—2 млн рублей ежегодно. При этом Михеева не исполняла служебные обязанности», — передают информацию источников «Известия». Михеева не появлялась на рабочем месте и не ознакомлена со служебными документами. Этими действиями она причинила компании материальный ущерб в особо крупном размере, передает издание. Ранее расследование уголовного дела велось в отношении российской авиакомпании Azur Air. Руководство компании подозревали в даче взятки экс-главе управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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