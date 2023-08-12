The Washington Post: зерновой вопрос показал усталость Польши от Украины

12 августа 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Отношения между Украиной и Польшей усугубились из-за зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU Напряженные отношения между Украиной и Польшей усугубились еще сильнее на фоне проблем Варшавы с зерном из-за Киева. Все это говорит об усталости последней от конфликта в целом. Таким мнением делятся американские журналисты. «Напряженность между Украиной и Польшей из-за зерна намекает на усталость и указывает на истощение и расшатанные нервы [поляков]. <…> Это вызывает тревогу у некоторых наблюдателей», — сообщает The Washington Post. Авторы материала отмечают что Украина продолжает балансировать между своими потребностями и нуждами западных партнеров — «союзников, от которых сейчас зависит само существование Киева». И если еще год назад отношения между Польшей и Украиной были более теплыми, то сейчас возникает все больше противоречий. Отношения между Варшавой и Киевом стали более натянутыми после того, как Польша заявила о закрытии своих границ для вывоза украинского зерна. Из-за экспорта украинского зерна в страну польские аграрии начали нести значительные убытки. В связи с этим Евросоюз продлил запрет на экспорт пшеницы из Украины. Разногласия между лидерами стран Польши и Украины также возникали на фоне того, что Варшава требовала благодарности от Киева за поддержку.

Напряженные отношения между Украиной и Польшей усугубились еще сильнее на фоне проблем Варшавы с зерном из-за Киева. Все это говорит об усталости последней от конфликта в целом. Таким мнением делятся американские журналисты. «Напряженность между Украиной и Польшей из-за зерна намекает на усталость и указывает на истощение и расшатанные нервы [поляков]. <…> Это вызывает тревогу у некоторых наблюдателей», — сообщает The Washington Post. Авторы материала отмечают что Украина продолжает балансировать между своими потребностями и нуждами западных партнеров — «союзников, от которых сейчас зависит само существование Киева». И если еще год назад отношения между Польшей и Украиной были более теплыми, то сейчас возникает все больше противоречий. Отношения между Варшавой и Киевом стали более натянутыми после того, как Польша заявила о закрытии своих границ для вывоза украинского зерна. Из-за экспорта украинского зерна в страну польские аграрии начали нести значительные убытки. В связи с этим Евросоюз продлил запрет на экспорт пшеницы из Украины. Разногласия между лидерами стран Польши и Украины также возникали на фоне того, что Варшава требовала благодарности от Киева за поддержку.