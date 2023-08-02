В Польше предупредили об угрозе, исходящей от Украины

Mysl Polska: необандеровская Украина станет смертельной угрозой для Польши
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, ВСУ, stock
Польша хочет заставить Украину отказаться от культа Степана Бандеры Фото:

Польша намерена собрать коалицию, которая заставит отказаться Украину от культа лидера украинских националистов Степана Бандеры. Такая политика Киева создает смертельную угрозу для поляков.

«В долгосрочной перспективе Польша должна построить коалицию, которая заставит Украину отказаться от культа Бандеры со всеми вытекающими последствиями. <…> Необандеровская Украина — смертельная угроза и поражение для Польши», — сообщает польское издание Mysl Polska. Авторы материала уточняют, что интерес Польши не совпадает с интересом Украины в любом ее проявлении. «Это не наша война», — пишут они, говоря о конфликте на Украине в целом. По их мнению, Варшава может дорого заплатить, если продолжит агрессивную политику в адрес России.

Накануне украинский посол был вызван в МИД Польши из-за заявлений Киева в адрес Варшавы. До этого был вызван польский дипломат в МИД Украины из-за слов об отсутствии благодарности со стороны Киева. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий был недоволен действиями президента Украины Владимира Зеленского.

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Польша намерена собрать коалицию, которая заставит отказаться Украину от культа лидера украинских националистов Степана Бандеры. Такая политика Киева создает смертельную угрозу для поляков. «В долгосрочной перспективе Польша должна построить коалицию, которая заставит Украину отказаться от культа Бандеры со всеми вытекающими последствиями. <…> Необандеровская Украина — смертельная угроза и поражение для Польши», — сообщает польское издание Mysl Polska. Авторы материала уточняют, что интерес Польши не совпадает с интересом Украины в любом ее проявлении. «Это не наша война», — пишут они, говоря о конфликте на Украине в целом. По их мнению, Варшава может дорого заплатить, если продолжит агрессивную политику в адрес России. Накануне украинский посол был вызван в МИД Польши из-за заявлений Киева в адрес Варшавы. До этого был вызван польский дипломат в МИД Украины из-за слов об отсутствии благодарности со стороны Киева. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий был недоволен действиями президента Украины Владимира Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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