Губернатор Развозжаев сообщил о тренировках флота в Севастополе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно морской флот. архив. Пермь, сбор подписей, черноморский флот, корабль, военный корабль, ВМФ, малый ракетный корабль, военный, морской порт севастополь, мрк орехово зуево
В Севастополе флот проводит учения Фото:

Громкие звуки, которые беспокоят горожан Севастополя, вызваны тренировкой Черноморского флота и стрельбой из различных видов вооружения. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

«В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что на территории все спокойно.

Севастополь, где базируется Черноморский флот, периодически подвергается атакам ВСУ. Ранее в морской зоне был уничтожен украинский беспилотник.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Громкие звуки, которые беспокоят горожан Севастополя, вызваны тренировкой Черноморского флота и стрельбой из различных видов вооружения. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. «В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что на территории все спокойно. Севастополь, где базируется Черноморский флот, периодически подвергается атакам ВСУ. Ранее в морской зоне был уничтожен украинский беспилотник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...