Губернатор Развозжаев сообщил о тренировках флота в Севастополе 12 августа 2023 в 23:55 Размер текста - 17 + В Севастополе флот проводит учения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Громкие звуки, которые беспокоят горожан Севастополя, вызваны тренировкой Черноморского флота и стрельбой из различных видов вооружения. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. «В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале . Он уточнил, что на территории все спокойно. Севастополь, где базируется Черноморский флот, периодически подвергается атакам ВСУ. Ранее в морской зоне был уничтожен украинский беспилотник. Громкие звуки, которые беспокоят горожан Севастополя, вызваны тренировкой Черноморского флота и стрельбой из различных видов вооружения. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. «В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что на территории все спокойно. Севастополь, где базируется Черноморский флот, периодически подвергается атакам ВСУ. Ранее в морской зоне был уничтожен украинский беспилотник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям