Губернатор Развозжаев сообщил о тренировках флота в Севастополе

В Севастополе флот проводит учения
Громкие звуки, которые беспокоят горожан Севастополя, вызваны тренировкой Черноморского флота и стрельбой из различных видов вооружения. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
«В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения», — написал Михаил Развожаев в своем
Севастополь, где базируется Черноморский флот, периодически подвергается атакам ВСУ. Ранее в морской зоне был уничтожен украинский беспилотник.
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