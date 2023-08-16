США передали Украине 50 вагонов для перевозки зерна 16 августа 2023 в 16:53 Размер текста - 17 + США помогают Киеву создавать и альтернативные экспортные пути для зерна, заявила Бриджит Бринк Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина получила от Соединенных Штатов 50 вагонов для перевозки зерна в порты Дуная. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. «На этой неделе через USAID мы доставили 50 вагонов-зерновозов украинской компании „Нибулон“, чтобы помочь доставить зерно в дунайские порты, откуда оно будет отправлено на мировые рынки», — написала Бринк в личном аккаунте в соцсети. По ее слова, США помогают Киеву создавать и расширять альтернативные экспортные пути в обход зерновой сделки. Ранее Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию и позволяет обходить ограничения на въезд, введенные РФ. Кроме того, Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через самостоятельно установленные морские коридоры в Черном море. Украина получила от Соединенных Штатов 50 вагонов для перевозки зерна в порты Дуная. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. «На этой неделе через USAID мы доставили 50 вагонов-зерновозов украинской компании „Нибулон“, чтобы помочь доставить зерно в дунайские порты, откуда оно будет отправлено на мировые рынки», — написала Бринк в личном аккаунте в соцсети. По ее слова, США помогают Киеву создавать и расширять альтернативные экспортные пути в обход зерновой сделки. Ранее Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию и позволяет обходить ограничения на въезд, введенные РФ. Кроме того, Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через самостоятельно установленные морские коридоры в Черном море. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям