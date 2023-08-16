США передали Украине 50 вагонов для перевозки зерна

Украина получила от Соединенных Штатов 50 вагонов для перевозки зерна в порты Дуная. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.
«На этой неделе через USAID мы доставили 50 вагонов-зерновозов украинской компании „Нибулон“, чтобы помочь доставить зерно в дунайские порты, откуда оно будет отправлено на мировые рынки», — написала Бринк в личном аккаунте в соцсети. По ее слова, США помогают Киеву создавать и расширять альтернативные экспортные пути в обход зерновой сделки.
Ранее Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию и позволяет обходить ограничения на въезд, введенные РФ. Кроме того, Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через самостоятельно установленные морские коридоры в Черном море.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.