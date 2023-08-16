США передали Украине 50 вагонов для перевозки зерна

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, судно
США помогают Киеву  создавать и альтернативные экспортные пути для зерна, заявила Бриджит Бринк Фото:
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Украина получила от Соединенных Штатов 50 вагонов для перевозки зерна в порты Дуная. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

«На этой неделе через USAID мы доставили 50 вагонов-зерновозов украинской компании „Нибулон“, чтобы помочь доставить зерно в дунайские порты, откуда оно будет отправлено на мировые рынки», — написала Бринк в личном аккаунте в соцсети. По ее слова, США помогают Киеву создавать и расширять альтернативные экспортные пути в обход зерновой сделки.

Ранее Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию и позволяет обходить ограничения на въезд, введенные РФ. Кроме того, Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через самостоятельно установленные морские коридоры в Черном море.

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Украина получила от Соединенных Штатов 50 вагонов для перевозки зерна в порты Дуная. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. «На этой неделе через USAID мы доставили 50 вагонов-зерновозов украинской компании „Нибулон“, чтобы помочь доставить зерно в дунайские порты, откуда оно будет отправлено на мировые рынки», — написала Бринк в личном аккаунте в соцсети. По ее слова, США помогают Киеву создавать и расширять альтернативные экспортные пути в обход зерновой сделки. Ранее Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию и позволяет обходить ограничения на въезд, введенные РФ. Кроме того, Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через самостоятельно установленные морские коридоры в Черном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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