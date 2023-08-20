В ДНР рассказали об атаках ВСУ в направлении Урожайного

МО: ВС РФ отразили несколько украинских атак в направлении Урожайного

20 августа 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили скопления живой силы ВСУ под Урожайным Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения группировки «Восток» отразили ряд атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР, уничтожив склад припасов и живую силу противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «Рядовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного», — приводят слова Чехова в Минобороны РФ. Он отметил, что российским силам удалось огнем артиллерии уничтожить склад боеприпасов в районе Старомайорского. Кроме того, были ликвидированы бронированная машина и грузовик с украинскими бойцами в районе Ровнополь. Западнее Великой Новоселки ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль и скопления живой силы украинской армии. А севернее Владимировки российские войска сорвали попытку ВСУ провести ротацию, отчитался Чехов. За населенный пункт Урожайное идут ожесточенные бои. Так, например, 15 августа, российские солдаты из группировки войск «Восток» уничтожили около 20 позиций ВСУ под этим селом. CNN сообщало о применении ВСУ кассетных боеприпасов в ходе боев за Урожайное. При этом в США заявили о бессмысленности борьбы ВСУ за село. В издании 19FortyFive писали, что затраты Киева на бои за Урожайное значительно превышают их пользу.

Подразделения группировки «Восток» отразили ряд атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР, уничтожив склад припасов и живую силу противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «Рядовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного», — приводят слова Чехова в Минобороны РФ. Он отметил, что российским силам удалось огнем артиллерии уничтожить склад боеприпасов в районе Старомайорского. Кроме того, были ликвидированы бронированная машина и грузовик с украинскими бойцами в районе Ровнополь. Западнее Великой Новоселки ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль и скопления живой силы украинской армии. А севернее Владимировки российские войска сорвали попытку ВСУ провести ротацию, отчитался Чехов. За населенный пункт Урожайное идут ожесточенные бои. Так, например, 15 августа, российские солдаты из группировки войск «Восток» уничтожили около 20 позиций ВСУ под этим селом. CNN сообщало о применении ВСУ кассетных боеприпасов в ходе боев за Урожайное. При этом в США заявили о бессмысленности борьбы ВСУ за село. В издании 19FortyFive писали, что затраты Киева на бои за Урожайное значительно превышают их пользу.