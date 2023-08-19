19 августа 2023

В Москве открыли аэропорты после попытки атаки БПЛА

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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, перон аэропорта, самолеты, аэропорт внуково
В аэропортах Москвы вводился план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА Фото:

В Москве возобновили работу аэропорты Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации. Полеты были временно ограничены из-за угрозы атаки БПЛА.

«Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Там отметили, что сейчас аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки БПЛА на Москву. По данным Минобороны РФ, беспилотник был обнаружен над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы и поражен средствами радиоэлектронной борьбы. В аэропортах Домодедово и Внуково вводился режим «Ковер».

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В Москве возобновили работу аэропорты Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации. Полеты были временно ограничены из-за угрозы атаки БПЛА. «Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Там отметили, что сейчас аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки БПЛА на Москву. По данным Минобороны РФ, беспилотник был обнаружен над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы и поражен средствами радиоэлектронной борьбы. В аэропортах Домодедово и Внуково вводился режим «Ковер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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