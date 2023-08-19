В Москве открыли аэропорты после попытки атаки БПЛА

20 августа 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

В аэропортах Москвы вводился план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве возобновили работу аэропорты Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации. Полеты были временно ограничены из-за угрозы атаки БПЛА. «Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово», — говорится в сообщении ведомства в Telegram . Там отметили, что сейчас аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки БПЛА на Москву. По данным Минобороны РФ, беспилотник был обнаружен над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы и поражен средствами радиоэлектронной борьбы. В аэропортах Домодедово и Внуково вводился режим «Ковер».

В Москве возобновили работу аэропорты Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации. Полеты были временно ограничены из-за угрозы атаки БПЛА. «Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Там отметили, что сейчас аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки БПЛА на Москву. По данным Минобороны РФ, беспилотник был обнаружен над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы и поражен средствами радиоэлектронной борьбы. В аэропортах Домодедово и Внуково вводился режим «Ковер».