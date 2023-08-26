Медведев объяснил миссию России в конфликте на территории Южной Осетии

Медведев: Россия предотвратила гибель людей на территории Южной Осетии

26 августа 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что РФ не могла это оставить без расплаты гибель миротворцев на территории Южной Осетии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия приняла участие в конфликте на территории Южной Осетии в 2008, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если бы мы не сделали этого, если не было бы военного ответа, то там бы продолжались резня, убийства. Но я уже не говорю о том, что уже к тому времени было убито большое количество людей, пострадали и были убиты наши миротворцы», — сообщил Медведев в беседе с RT. Он отметил, что РФ не могла это оставить без ответа. По его словам, сейчас на территории Южной Осетии и Абхазии мир, который обеспечивает Россия. Ранее Медведев заявил, что Южная Осетия и Абхазия могут войти в состав России. По его словам, эта идея вполне может быть реализована. Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что Москва не нуждается в повторении событий 2008 года и готова решать вопросы дипломатически, передает телеканал 360.

Россия приняла участие в конфликте на территории Южной Осетии в 2008, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если бы мы не сделали этого, если не было бы военного ответа, то там бы продолжались резня, убийства. Но я уже не говорю о том, что уже к тому времени было убито большое количество людей, пострадали и были убиты наши миротворцы», — сообщил Медведев в беседе с RT. Он отметил, что РФ не могла это оставить без ответа. По его словам, сейчас на территории Южной Осетии и Абхазии мир, который обеспечивает Россия. Ранее Медведев заявил, что Южная Осетия и Абхазия могут войти в состав России. По его словам, эта идея вполне может быть реализована. Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что Москва не нуждается в повторении событий 2008 года и готова решать вопросы дипломатически, передает телеканал 360.