Медведев сравнил интеллект Байдена и Обамы

Экс-президент США Барак Обама интеллектуально превосходит нынешнего американского главу Джо Байдена. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в то время в отношениях России и США было больше прагматизма.
«Скажем прямо и откровенно — это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена», — заявил Медведев в беседе с ТАСС. Он рассуждал о причинах преобладания прагматичного подхода в отношении России.
Ранее Медведев заявил, что отправка Киеву кассетных боеприпасов со стороны США означает, что Джо Байден хочет развязать ядерную войну. Он назвал бедой, что у нынешнего президента США в руках находится ядерное оружие, передает телеканал 360.
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