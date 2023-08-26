Медведев сравнил интеллект Байдена и Обамы

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что в период правления Барак Обамы у РФ и США было больше прагматизма Фото:

Экс-президент США Барак Обама интеллектуально превосходит нынешнего американского главу Джо Байдена. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в то время в отношениях России и США было больше прагматизма.

«Скажем прямо и откровенно — это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена», — заявил Медведев в беседе с ТАСС. Он рассуждал о причинах преобладания прагматичного подхода в отношении России.

Ранее Медведев заявил, что отправка Киеву кассетных боеприпасов со стороны США означает, что Джо Байден хочет развязать ядерную войну. Он назвал бедой, что у нынешнего президента США в руках находится ядерное оружие, передает телеканал 360.

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Экс-президент США Барак Обама интеллектуально превосходит нынешнего американского главу Джо Байдена. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в то время в отношениях России и США было больше прагматизма. «Скажем прямо и откровенно — это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена», — заявил Медведев в беседе с ТАСС. Он рассуждал о причинах преобладания прагматичного подхода в отношении России. Ранее Медведев заявил, что отправка Киеву кассетных боеприпасов со стороны США означает, что Джо Байден хочет развязать ядерную войну. Он назвал бедой, что у нынешнего президента США в руках находится ядерное оружие, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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