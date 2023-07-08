Медведев разгадал коварный план Байдена

Медведев: Байден планирует устроить ядерную войну, отправив Украине кассетные боеприпасы

08 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Любой американский лидер нацелен на доминирование в мире, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки Украине кассетных боеприпасов со стороны США означают, что президент Штатов Джо Байден планирует развязать ядерную войну. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед [Джо Байден] просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества?» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Таким образом он прокомментировал поставки кассетных боеприпасов Украине от США. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине Зампред Совбеза России вспомнил историю двухлетней давности. Тогда Байден отказал президенту России Владимиру Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО. Именно из-за Байдена экономика Европы стала разрушаться, считает Медведев. Президент США решил спонсировать конфликт на Украине, который разрушает остатки киевской армии, отметил Медведев. После всего этого Байден решился поставить Украине кассетные боеприпасы. Медведев подчеркнул, что любой американский лидер нацелен на доминирование в других странах. Также каждый президент США и его администрация пытаются ограничивать другие страны, в первую очередь Россию. Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Отмечается, что США признают все риски от использования этого запрещенного вооружения. Глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал использовать бомбы такого типа только в зоне спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставки Украине кассетных боеприпасов со стороны США означают, что президент Штатов Джо Байден планирует развязать ядерную войну. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед [Джо Байден] просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества?» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Таким образом он прокомментировал поставки кассетных боеприпасов Украине от США. Зампред Совбеза России вспомнил историю двухлетней давности. Тогда Байден отказал президенту России Владимиру Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО. Именно из-за Байдена экономика Европы стала разрушаться, считает Медведев. Президент США решил спонсировать конфликт на Украине, который разрушает остатки киевской армии, отметил Медведев. После всего этого Байден решился поставить Украине кассетные боеприпасы. Медведев подчеркнул, что любой американский лидер нацелен на доминирование в других странах. Также каждый президент США и его администрация пытаются ограничивать другие страны, в первую очередь Россию. Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Отмечается, что США признают все риски от использования этого запрещенного вооружения. Глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал использовать бомбы такого типа только в зоне спецоперации.