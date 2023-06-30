Папа Римский сделал неутешительный прогноз по окончанию конфликту на Украине

Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине не имеет конца
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Конфликту на Украине нет конца, сказал Папа Римский Фото:
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Конфликт на Украине не имеет конца и требует общих усилий для разрешения. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск во время обращения к религиозной делегации Константинопольского патриарха.

«Трагическая реальность этого конфликта, который, кажется, не имеет конца, требует от всех общих творческих усилий, чтобы представить и проложить пути мира», — заявил Папа Римский. Его слова передает Reuters.

Папа Римский неоднократно призывал прекратить украинский конфликт. Он также призывал президента Украины Владимира Зеленского быть открытым для переговоров с Москвой.

Накануне посланник Папы по урегулированию конфликта на Украине кардинал Дзуппи посетил Москву и встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят усилия Ватикана по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

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Конфликт на Украине не имеет конца и требует общих усилий для разрешения. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск во время обращения к религиозной делегации Константинопольского патриарха. «Трагическая реальность этого конфликта, который, кажется, не имеет конца, требует от всех общих творческих усилий, чтобы представить и проложить пути мира», — заявил Папа Римский. Его слова передает Reuters. Папа Римский неоднократно призывал прекратить украинский конфликт. Он также призывал президента Украины Владимира Зеленского быть открытым для переговоров с Москвой. Накануне посланник Папы по урегулированию конфликта на Украине кардинал Дзуппи посетил Москву и встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят усилия Ватикана по урегулированию конфликта Москвы и Киева.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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