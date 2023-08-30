В МГУ назвали количество принятых студентов-участников СВО

В МГУ приняли 115 студентов-участников СВО
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Вид на здание МГУ им. Ломоносова со стороны Воробьевых гор. Москва, мгу, московский государственный университет
МГУ принял около 100 студентов-участников СВО из других вузов, заявил Виктор Садовничий Фото:

В МГУ в этом году было принято 115 абитуриентов, которые являются участниками специальной военной операции или их детьми. Об этом рассказал ректор университета Виктор Садовничий.

«В этом году мы приняли 115 абитуриентов — это дети тех, кто участвовал в боевых действиях, и те, кто участвовал сам», — передает слова Садовничего ТАСС. Там добавили, что примерно 100 студентов, также являющихся участниками СВО, были переведены из других вузов.

Ранее в Госдуму был направлен законопроект, который предлагает предоставить участникам СВО право поступать в высшие учебные заведения без прохождения вступительных экзаменов. Всего российские вузы выделили около 600 тысяч мест для детей участников СВО, передает Life.

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В МГУ в этом году было принято 115 абитуриентов, которые являются участниками специальной военной операции или их детьми. Об этом рассказал ректор университета Виктор Садовничий. «В этом году мы приняли 115 абитуриентов — это дети тех, кто участвовал в боевых действиях, и те, кто участвовал сам», — передает слова Садовничего ТАСС. Там добавили, что примерно 100 студентов, также являющихся участниками СВО, были переведены из других вузов. Ранее в Госдуму был направлен законопроект, который предлагает предоставить участникам СВО право поступать в высшие учебные заведения без прохождения вступительных экзаменов. Всего российские вузы выделили около 600 тысяч мест для детей участников СВО, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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