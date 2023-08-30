В МГУ назвали количество принятых студентов-участников СВО

В МГУ в этом году было принято 115 абитуриентов, которые являются участниками специальной военной операции или их детьми. Об этом рассказал ректор университета Виктор Садовничий.
«В этом году мы приняли 115 абитуриентов — это дети тех, кто участвовал в боевых действиях, и те, кто участвовал сам», — передает слова Садовничего ТАСС. Там добавили, что примерно 100 студентов, также являющихся участниками СВО, были переведены из других вузов.
Ранее в Госдуму был направлен законопроект, который предлагает предоставить участникам СВО право поступать в высшие учебные заведения без прохождения вступительных экзаменов. Всего российские вузы выделили около 600 тысяч мест для детей участников СВО, передает
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