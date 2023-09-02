В Харькове ЛГБТ-сообщество вышло на парад против России

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Трансвестит. Москва, лгбт, трансвестит, травести
Участники призывали превратить «гомофобию в русофобию» Фото:

В Харькове представители ЛГБТ- сообщества вышли на акцию против России. Мероприятие прошло в рамках «ХарьковПрайда», сообщили организаторы.

«Мы за права человека и против российской агрессии. Наша цель была — мобилизовать ЛГБТ-сообщество, в частности, чтобы быть полезными Украине», — цитирует suspilne.media организатора акции Анну Шарыгину.

На плакатах участников акции было написано «Преврати свою гомофобию в русофобию». На мероприятие пришло порядка 50 человек.

Харьков — второй по численности город Украины. В 2022 году президент Владимир Зеленский присвоил ему звание города-героя Украины.

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В Харькове представители ЛГБТ- сообщества вышли на акцию против России. Мероприятие прошло в рамках «ХарьковПрайда», сообщили организаторы. «Мы за права человека и против российской агрессии. Наша цель была — мобилизовать ЛГБТ-сообщество, в частности, чтобы быть полезными Украине», — цитирует suspilne.media организатора акции Анну Шарыгину. На плакатах участников акции было написано «Преврати свою гомофобию в русофобию». На мероприятие пришло порядка 50 человек. Харьков — второй по численности город Украины. В 2022 году президент Владимир Зеленский присвоил ему звание города-героя Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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