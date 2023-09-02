В Харькове ЛГБТ-сообщество вышло на парад против России

Участники призывали превратить «гомофобию в русофобию»
В Харькове представители ЛГБТ- сообщества вышли на акцию против России. Мероприятие прошло в рамках «ХарьковПрайда», сообщили организаторы.
«Мы за права человека и против российской агрессии. Наша цель была — мобилизовать ЛГБТ-сообщество, в частности, чтобы быть полезными Украине», — цитирует suspilne.media организатора акции Анну Шарыгину.
На плакатах участников акции было написано «Преврати свою гомофобию в русофобию». На мероприятие пришло порядка 50 человек.
Харьков — второй по численности город Украины. В 2022 году президент Владимир Зеленский присвоил ему звание города-героя Украины.
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