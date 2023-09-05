Baza: народный артист Стоянов попал в больницу

05 сентября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Юрию Стоянову предстоит пройти лечение, сообщает Baza Фото: Антон Белицкий © URA.RU Народный артист РФ Юрий Стоянов обратился в больницу из-за головных болей. Там ему диагностировали гипертонию. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Народный артист России [Юрий Стоянов] оказался в палате отделения терапии утром 4 сентября с диагнозом „гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений“», — сообщает канал. Там уточнили, что Стоянов перед приходом в больницу жаловался на головные боли. Теперь ему предстоит пройти курс лечения. Врачи порекомендовали артисту изменить свой образ жизни и бросить курение.

Народный артист РФ Юрий Стоянов обратился в больницу из-за головных болей. Там ему диагностировали гипертонию. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Народный артист России [Юрий Стоянов] оказался в палате отделения терапии утром 4 сентября с диагнозом „гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений“», — сообщает канал. Там уточнили, что Стоянов перед приходом в больницу жаловался на головные боли. Теперь ему предстоит пройти курс лечения. Врачи порекомендовали артисту изменить свой образ жизни и бросить курение.