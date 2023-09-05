Baza: народный артист Стоянов попал в больницу

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Прощание с Олегом Табаковым в МХТ им.Чехова. Москва, стоянов юрий
Юрию Стоянову предстоит пройти лечение, сообщает Baza Фото:

Народный артист РФ Юрий Стоянов обратился в больницу из-за головных болей. Там ему диагностировали гипертонию. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Народный артист России [Юрий Стоянов] оказался в палате отделения терапии утром 4 сентября с диагнозом „гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений“», — сообщает канал. Там уточнили, что Стоянов перед приходом в больницу жаловался на головные боли. Теперь ему предстоит пройти курс лечения. Врачи порекомендовали артисту изменить свой образ жизни и бросить курение.

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Народный артист РФ Юрий Стоянов обратился в больницу из-за головных болей. Там ему диагностировали гипертонию. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Народный артист России [Юрий Стоянов] оказался в палате отделения терапии утром 4 сентября с диагнозом „гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений“», — сообщает канал. Там уточнили, что Стоянов перед приходом в больницу жаловался на головные боли. Теперь ему предстоит пройти курс лечения. Врачи порекомендовали артисту изменить свой образ жизни и бросить курение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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