Baza: народный артист Стоянов попал в больницу

Юрию Стоянову предстоит пройти лечение, сообщает Baza
Народный артист РФ Юрий Стоянов обратился в больницу из-за головных болей. Там ему диагностировали гипертонию. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Народный артист России [Юрий Стоянов] оказался в палате отделения терапии утром 4 сентября с диагнозом „гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений“», — сообщает канал. Там уточнили, что Стоянов перед приходом в больницу жаловался на головные боли. Теперь ему предстоит пройти курс лечения. Врачи порекомендовали артисту изменить свой образ жизни и бросить курение.
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